Ile Maurice: Ruisseau du Pouce - Petit cours d'eau, grande histoire

Après les inondations meurtrières du 30 mars 2013, un nettoyage du ruisseau du Pouce livre 150 tonnes de béton et 40 tonnes de déchets. Le député Osman Mahomed a fait ressortir qu'«humainement, ce n'est pas possible que les éboueurs descendent dans le ruisseau pour tout nettoyer»

Dernière étape : le chantier du Caudan Arts Centre. Pour construire un balcon surplombant le ruisseau du Pouce, le promoteur Promotion and Development a fait installer quatre piliers temporaires dans le ruisseau. Des piliee la Rivers and Canals Act (cité lors des débats au Parlement mardi, dans le cadre du Pouce Stream (Authorised Construction) Amendment Bill, il faut une autorisation préalable de la Cour suprême avant de faire des constructions dans les rivières et canaux. Le ruisseau du Pouce fini sa course dans la marina de United Docks.

«Le ruisseau du Pouce passe par les rues Gayasingh, Seetulsing (ex-Washerwoman), Saint Denis», précise Osman Mahomed. Il longe le Jardin de la Compagnie, traverse La Chaussée (édifiée par le Chevalier de Tromelin pour permettre aux troupes et aux citoyens du 18e siècle de passer des Casernes centrales à l'hôtel du gouvernement). Sur le parcours, on passe devant les locaux actuels de KFC, de Rogers, avant d'arriver au Caudan Waterfront.

Les sources historiques consultées mentionnent les estuaires des ruisseaux du Pouce et de La Butte. Ils vont du jardin de la Compagnie à l'emplacement actuel du Bâtiment du Trésor. À l'époque française, c'est une zone marécageuse. La canalisation des ruisseaux et les travaux de comblement permettent de récupérer ces terres auparavant inondées. À sa construction, La Chaussée surplombe l'estuaire du ruisseau du Pouce. La construction du Mauritius Institute - qui abrite le musée d'Histoire naturelle - a été achevée en 1884.

Le relief de Port-Louis, c'est des montagnes en demi-cercle, des vallées en dessous qui filent jusqu'à la mer. Les montagnes s'étendent de l'Est, avec le Pieter Both, à l'Ouest, avec la Montagne des Signaux. «Entre les deux, il y a plusieurs sommets, dont le Pic de la Vierge, le Pic des Prêtres, le Pic des Chèvres, le Pic de la Menthe», écrit Breejan Burrun dans Port-Louis, Île Maurice (2009). Port-Louis est traversé par plusieurs cours d'eau : la rivière Lataniers, le ruisseau du Pouce, Grande-Rivière-Nord-Ouest.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.