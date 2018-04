Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - L'AGEFOP fête ses 25 ans

Des conférences seront organisées le lundi 9 avril 2018 au siège de l'Agefop, une journée des projets suivie de témoignages des apprenants insérés et des remises d'attestations aux maîtres et des certificats de fin de formation aux apprenants

« L'Agefop a 25 ans d'existence. Un âge de maturité qui mérite d'être célébré. Cette célébration constitue une étape capitale dans l'histoire de l'Agence et sa vie institutionnelle future et ce, à travers un thème: "l'ingénierie de la formation professionnelle, outil de développement de l'apprentissage et de la professionnalisation des secteurs d'activités" », a affirmé Bamoudien Traoré, directeur général de cette institution. Le lancement officiel de ces festivités a eu lieu le jeudi 5 avril 2018, au siège de l'Agefop, à Abidjan-Marcory.

Cette cérémonie est placée sous le haut patronage du Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, le parrainage de la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara et sous la présidence du Secrétaire d'État, chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Touré Mamadou.

Selon M. Bamoudien, cette célébration donne l'occasion à l'Agefop de renforcer ses relations avec ses partenaires et de montrer son engagement à mettre l'ingénierie de la formation professionnelle au service du développement des compétences.

Des conférences seront organisées le lundi 9 avril 2018 au siège de l'Agefop, une journée des projets suivie de témoignages des apprenants insérés et des remises d'attestations aux maîtres et des certificats de fin de formation aux apprenants auront lieu le mercredi 11 avril à l'antenne de l'Agefop sis au Lycée technique de Cocody. La date de la cérémonie solennelle reste à préciser.

Créée par décret N°92-316 du 15 mai 1992 et modifié par le décret No 2012-987 du 10 octobre 2012, l'Agence nationale de la formation professionnelle (Agefop) est le cabinet d'ingénierie de la formation professionnelle de l'État de Côte d'Ivoire.