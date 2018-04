Tunisie: L'armée est républicaine et le restera

Leader du championnat, l'EST est à dix longueurs d'avance du dauphin clubiste. Comme il reste quatre… Plus »

De son côté, l'ancien général de l'armée, actuellement à la retraite, Mohamed Nafti, a rappelé que l'armée tunisienne a de tout temps, et à travers l'histoire, été une armée disciplinée et sans velléités putschistes. «Malgré les tentations, au lendemain de la révolution, Rachid Ammar n'a jamais songé une seconde à prendre le pouvoir», explique-t-il.

Après la mort du général Franco, et bien que pendant les années 1980 certains aient sciemment laissé planer la menace d'un putsch, l'alternance politique a peu à peu fini par éloigner le danger de manière définitive. «Aujourd'hui, personne en Espagne ne se soucie de l'avis de l'armée sur la question catalane», illustre Bernard Lababut. Malgré les défis sécuritaires et notamment la provocation de l'organisation terroriste séparatiste ETA, l'opinion publique espagnole a fait preuve de beaucoup de maturité et a résisté aux tentations putschistes.

