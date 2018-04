Tunisie: Une victoire et le «tour» est joué

Leader du championnat, l'EST est à dix longueurs d'avance du dauphin clubiste. Comme il reste quatre journées de championnat à disputer, les Clubistes africains sont, mathématiquement, toujours concernés par la course au titre. Or, s'ils remportent demain la victoire, les « Sang et Or » pourraient dès lors faire leur tour d'honneur.

En effet, les Espérantistes sont à quatre-vingt-dix minutes du bonheur. Encore un petit effort et le 28e titre de champion de Tunisie serait dans les poches.

Un petit effort demain soir et ils pourraient se concentrer sur un autre objectif aussi important, si ce n'est pas plus, à savoir la Ligue des champions africaine.

Rappelons qu'au tout début du mois prochain, l'Espérance de Tunis replongera dans la compétition continentale. A la première moitié du mois de mai, la bande à Khaled Ben Yahia aura à disputer deux matches comptant pour la phase des poules, contre Al Ahly du Caire et Township Rollers.

A un mois du choc contre Al Ahly

Une victoire demain soir sera donc capitale pour les protégés de Khaled Ben Yahia, pas seulement pour s'assurer de l'octroi du titre national, puisque les trois points leur permettraient de se concentrer sur leur première sortie en phase des poules et qui mettra aux prises face à leurs tombeurs en quarts de finale de la dernière édition de la C1 africaine, à savoir les Egyptiens d'Al Ahly.

Une mission d'autant plus difficile qu'il s'agit d'un périlleux déplacement. C'est dire que s'assurer demain de la consécration en championnat de Tunisie permettrait à Khaled Ben Yahia d'avoir la latitude d'exercer une revue d'effectif lors des trois dernières sorties de la compétition locale.

Quand on sait que l'infirmerie ne désemplit pas et que des joueurs-cadres, comme Saâd Bguir et Mohamed Ali Moncer, se sont blessés à cause du rythme élevé auquel est soumise l'équipe, s'assurer dès demain soir du sacre national ne pourrait qu'être bénéfique.

Car s'il veut aborder Al Ahly du Caire avec les meilleures dispositions possibles, Khaled Ben Yahia a intérêt à mettre le paquet demain, ce qui lui laissera un bon mois pour préparer convenablement son groupe en prévision du déplacement en terre égyptienne.

Pour ce faire, ménager certains joueurs-cadres sera un atout de taille. Un petit effort ce dimanche et le tour sera joué. Entraîneur et joueurs pourraient dès lors faire un petit «break», ne serait-ce que mental, pour pouvoir aborder sereinement la fin de la saison.