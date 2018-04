Ile Maurice: Aurore Perraud - «Le MMM se rabaisse pour faire plaisir au MSM»

L'affaire d'attouchements allégués impliquant l'ancien chef de mission aux Jeux du Commonwealth, Kaysee Teeroovengadum a également été soulevée par Aurore Perraud. «Au niveau du PMSD, on salue le courage de Jessika Rosun. Li'nn éna kouraz dénons sa ka agrésion la. Le comité olympique mauricien ek minister spor pé tret sa zafer la avek legerté», a-t-elle déclaré. De poursuivre que «li pa imposib ki éna agrésion sexuel dan milieu sportif morisien». Elle a lancé un appel aux autres victimes, s'il y en a, de venir de l'avant et de dénoncer leur bourreau.

L'Independent Commission against Corruption (ICAC) en a, lui aussi, pris pour son grade lors de cette rencontre. Le PMSD n'en démord pas. L'institution n'agit pas en toute indépendance. «Gouvernman pé défann l'ICAC bec et ongles. C'est juste un show, il y a beaucoup de bruit pour rien.»

