Ile Maurice: Au Parlement - SAJ provoque l'irritation de l'opposition

Il a également mis Rajesh Bhagwan hors de lui. L'ancien whip de l'opposition a attiré l'attention de sir Anerood Jugnauth, ministre responsable de la police, sur le fait qu'il y a des braquages chaque semaine et qu'il devrait «secouer» la police. La réponse du ministre a surpris plus d'un. «Je suis satisfait du travail de la police. C'est la mentalité des gens qui change. Probablement beaucoup parmi ceux qui vous suivent sont ainsi !»

Au fur et à mesure que SAJ répondait aux questions, la minorité n'a guère caché son irritation. À une question de Xavier-Luc Duval faisant ressortir que le suspect Eddysen Pachee est mort d'un œdème cérébral, il devait répondre que c'est probablement dû à la drogue synthétique. Mais les avocats siégeant dans l'opposition, notamment Shakeel Mohamed et Veda Baloomoody, ont protesté. «Lerla so kot in kasé » a demandé ce dernier.

