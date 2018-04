Cote d'Ivoire: L'intégration des marchés des capitaux - "Nous allons travailler en faire en sorte qu'elle soit une réalité", soutient Amenouve

« J'ai pris fonction en 2015 où nous avions finalisé les travaux sur la première phase du programme d'intégration du Conseil, notamment les accès sponsorisés pour les courtiers. Pendant mon mandat, on vu les transactions se réaliser notamment entre le Ghana et le Nigeria. Cela a donné un peu de concret à cette idée d'intégration de notre marché », a soutenu le directeur général de la Brvm. Qui espère les approbations nécessaires dans l'espace Uemoa afin que les courtiers de la zone puissent aussi interagir avec leurs collègues du Ghana ou du Nigeria. Un avis partagé par Ekow Afedie, qui représentait le directeur général de la bourse du Ghana. Au nom de ce dernier il a réitéré l'ambition de finaliser les chantiers clés du Wacmic, afin de donner à l'union un marché solide qui permettrait de lever des ressources importantes. Un travail qui ne peut se faire, en réalité, sans le soutien des différents acteurs du marché, les conservateurs, investisseurs, et l'appui politique, soutient Edoh Kossi Amenouve.

En effet, au cours de cette rencontre, les différents directeurs généraux des bourses et dépositaires centraux de l'Afrique de l'ouest ont abordé plusieurs sujets, notamment la révision de la charte qui devrait gouverner le conseil, les questions liées aux différentes phases à mettre en œuvre pour l'intégration du marché des capitaux ouest africain (avoir des courtiers avec des accès sponsorisés, l'agrément unique pour les courtiers) et l'organisation d'une conférence internationale l'intégration des marchés des capitaux, à Abidjan, l'année prochaine.

