Cote d'Ivoire: Rentrée politique de la Junci/ Mamadou Touré - « Le RDR est engagé dans une dynamique d'union »

Hamed Bakayoko a dit espérer que ce message d'union de Sidiki Konaté ne tombera pas dans les oreilles de sourds.

La jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire a fait sa rentrée politique, ce samedi 7 avril 2018, au stade de Williasmville. C'était autour du thème « le rôle de la jeunesse pour une Côte d'Ivoire nouvelle et émergente ».

Abdul Kader Cissé, président nationale de la Junci a pris l'engagement au nom de ses amis de contribuer aux côtés d'Alassane Ouattara pour relever ce défi. « Nous ferons tout pour pérenniser les acquis obtenus sous Alassane Ouattara. Nous sommes en phase avec lui et nous nous engageons dans le changement », a-t-il assuré.

Sidiki Konaté, cadre du RDR qui représentait le président le président de l'Assemblée nationale a salué la mission de la Junci qui veut réconcilier les enfants du RDR.« Ne laissons pas le fleuve de la division s'agrandir. Quand deux frères ne s'entendent pas il faut les unir. Il n'y a rien dans la division. Tout le monde perd. Celui qui dit qu'il peut gagner seul, c'est une aventure risquée. Des gens prospèrent dans la division. Le temps de la division est fini. Le temps de la réconciliation est venu. On sait d'où on vient, où on est et où on va », a-t-il sensibilisé.

A sa suite, Mamadou Touré, représentant le parrain, Hamed Bakayoko a dit espérer que ce message d'union de l'ex-ministre du Tourisme ne tombera pas dans les oreilles de sourds. « Nous espérons que l'appel à l'union et à la grande fraternité n'est pas rentré dans les oreilles de sourds. Que tous ceux qui s'essaient à diviser comprennent qu'ils empruntent des voies sans issue. Que tous ceux qui prospèrent dans la division comprennent que c'est une voie sans issue », a-t-il informé.

Poursuivant, le secrétaire général délégué du RDR a fait savoir que depuis quelques mois, à l'initiative du président d'honneur de son parti et sous l'autorité de Mme Diabaté et de Kandia Camara et du Premier ministre soutenus par l'ensemble des vice-présidents, le RDR est engagé dans une nouvelle dynamique. « Notre parti est engagé dans une nouvelle dynamique d'union, de rassemblement de l'ensemble des enfants d'Alassane Ouattara. Il peut avoir encore quelques nostalgiques qui peuvent essayer de poser des actes pensant qu'ils arriveront à nous diviser. Mais je peux vous rassurer que personne ne pourra nous diviser. Nous venons de loin », a-t-il terminé.