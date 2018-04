Mauritanie: L'opposition critique la campagne d'adhésion du parti au pouvoir

« Il y a un étalage exceptionnel et massif de la corruption par l'achat des cartes d'identité et aussi évidemment par le fait d'avoir caporalisé pratiquement l'administration et envoyé tous les fonctionnaires pour cette campagne, ce qui a l'air de préfigurer ce que nous craignions, c'est-à-dire la manipulation des élections par l'Etat », a déclaré Mohamed ould Maouloud.

L'opposition dénonce le style et le fond de cette campagne d'adhésion qui mobilise de nombreux officiels. C'est le cas de Mohamed ould Maouloud, président de la coalition du Forum national pour la démocratie et l'unité (FNDU).

En Mauritanie, le parti au pouvoir doit mettre fin, lundi 9 avril, à la campagne d'adhésion lancée, il y a une dizaine de jours. Depuis sa création en 2009, l'Union pour la République (UPR) tourne au ralenti. A quelques mois des élections législatives et à un an d'une présidentielle, l'UPR a donc décidé, après des journées de concertation, de redynamiser ses structures pour être mieux implantée dans le pays. Cette campagne de recrutement d'adhérents est cependant très critiquée par l'opposition.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.