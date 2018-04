Mauritanie: Gestion des ressources pétrolieres et gazières - L'ambassadeur mauritanien salue la convergence de vues entre Dakar et Nouakchott

L'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, Mamadou Tall, a évoqué, en marge de la célébration du 4 avril dernier, l'option de la gestion et l'exploitation communes des ressources naturelles de la Mauritanie et du Sénégal, notamment gazières, prise par les deux Chefs d'Etat, Mohamed Ould Abdel Aziz et Macky Sall. Une occasion pour les populations des deux pays de saisir les opportunités économiques qui leur sont offertes et d'en tirer le maximum de profit.

«Suite à la découverte récente d'importantes quantités de gaz aux larges de nos eaux territoriales respectives, il nous incombe d'établir une bonne coopération dans le domaine des hydrocarbures afin que nous puissions tirer, ensemble, profit au mieux de ces richesses», a dit le diplomate.

C'est pourquoi la décision prise par les Chefs d'Etat du Sénégal et de la Mauritanie, Macky Sall et Mohamed Ould Abdel Aziz, d'exploiter, ensemble, les ressources gazières découvertes entre les deux pays est d'autant plus «pertinente» que les populations des deux pays doivent profiter, au maximum, des opportunités gazières pour renforcer leur économie.

Par ailleurs, l'annonce, par le ministre sénégalais de la Pêche et des Affaires maritimes, Oumar Guèye, de la signature des accords de pêche entre les deux Etats le 15 avril prochain, participera, sans conteste, à consolider davantage les relations d'amitié et de fraternité multiséculaires entre les deux peuples frères du Sénégal et de la Mauritanie unis à jamais par le sang, l'histoire et la géographie.