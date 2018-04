Congo-Kinshasa: La famille de Rossy Mukendi n'a toujours pas fait son deuil

Entre-temps, les enfants de Rossy Mukendi ne vont pas à l'école. Depuis le 25 février, sa veuve et sa famille restreinte observent le deuil à la maison familiale : « On continue toujours avec le deuil, donc les enfants sont là à l'extérieur, ne partent pas à l'école. Nous, nous travaillons, eh bien on ne sait pas partir au travail. »

Midi à Kinshasa. Le soleil est au zénith. Sur le bas-côté de l'avenue de l'Hôtel de Ville, Fernand Mukendi, père de Rossy, entouré d'autres membres de la famille, ne cache pas sa peine : « On ne m'a pas donné l'occasion même d'accéder à la morgue. Moi, j'avais envie de voir et de toucher le corps de mon fils. »

La famille de Rossy Mukendi, l'activiste tué le 25 février 2018 en marge d'une manifestation organisée par les laïcs catholiques, n'a toujours pas accès à sa dépouille. A Kinshasa, les rumeurs selon lesquelles il serait enterré secrètement commencent à courir. Ce samedi 7 avril, son père, sa mère et une dizaine d'autres membres de la famille s'étaient rendus à la morgue et à l'Hôtel de Ville pour en avoir le cœur net.

