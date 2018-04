Burkina Faso: Tipa 2018 - Les Etalons boulistes éliminés aux 1/8 de finale

On s'y attendait. Du moins, plus ou moins. Depuis que la majorité des avocats a déserté la salle… Plus »

«Cette élimination est dû à la fatigue de mes poulains suite au long trajet effectué de Ouagadougou à Grand Bassam avec une grosse panne de notre car en cour de route. Il faut reconnaitre aussi que nous avons mal joué le coup mais c'est un tournoi de rang mondial et nous sommes parmi les 16 meilleures équipes. C'est déjà bon à prendre et nous allons nous préparer pour le tournoi de la Cedeao dans quelques semaines à Abidjan», promet Madi Ouédraogo.

Pour le capitaine Raphaël Kiéma, le Burkina a perdu la bataille mais pas la guerre étant donné que c'est Dieu qui donne. Pour le capitaine des Etalons boulistes, il fallait un vainqueur dans cette rencontre et c'est le Madagascar qui a été le plus chanceux. Pour l'entraineur Madi Ouédraogo, cette défaite est due à la fatigue du voyage des joueurs.

La triplette Nestor Zoromé, Augustin Compaoré et Moustapha Bagayan était la plus crainte par les différentes formations présentes à cette compétition. Pourtant, c'est cette triplette des Etalons qui est la première à être éliminée dès les 1/8 de finale par un score «fleuve» (13-2) par une équipe de la Côte d'Ivoire peu convaincante.

