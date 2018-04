Afrique du Nord: La riposte du Maroc sur le dossier du Sahara occidental

Rabat, le 11 avril 2018 – L’Institut Amadeus, Think tank marocain indépendant, catalyseur de… Plus »

Situé au-delà du mur des sables, érigé à la fin des hostilités - faute de réactions onusienne - qui assure ne pas avoir repéré de mouvement suspect - les milieux diplomatiques marocains auraient, selon le site d'information Ledesk, haussé le ton envers Alger en menaçant d'une opération militaire afin de déloger ces membres du Polisario. Car si la colère semble vive côté marocain c'est que des membres du Polisario sont aussi présents dans la localité de Guerguerate, no man's land entre le Sahara occidental, l'Algérie et la Mauritanie.

Quelques jours plus tôt, photos satellites à l'appui, le chef de la diplomatie Nasser Bourita alertait les Nations unies d'incursion du Polisario dans la ville de Mahba, située dans la zone tampon. Affichant une fermeté manifeste, le Maroc le martèle depuis plusieurs jours : il ne permettra pas l'installation effective de campements dans cette zone comprenant les localités de Tifariti et Bir Lahlou.

