Sénégal: Loi sur le parrainage - L'opposition demande le retrait du texte

Le projet de loi sur le parrainage est, selon l'Initiative pour des élections démocratiques (Ied), lourd de conséquences graves pour le pays et pollue l'atmosphère politique. Dans un communiqué de presse en date du 08 avril 2018, elle demande son « retrait immédiat ». Cette structure, qui appelle à la mobilisation lors du vote, estime que ce projet de loi de « parrainage piégé » vise à permettre au président de la République « de sélectionner les candidats de son choix et d'invalider les candidatures d'adversaires politiques gênants ».

Dès lors, l'Ied pense qu'il y a un nouveau défi à relever, lequel l'interpelle non seulement, mais plus encore l'ensemble des démocrates et patriotes sincères de notre pays. Elle estime que la finalité est d'arriver à imposer un nouveau rapport de forces favorables au changement, dans la démocratie, la paix civile et le progrès. Cette nouvelle donne, souligne le communiqué, exige une nouvelle plateforme qui sera dénommée Plateforme du front. Ce nouveau cadre de lutte « mieux organisé » doit avoir une « nouvelle stratégie permettant, au-delà du binôme Pouvoir/Opposition, d'impliquer l'ensemble des citoyens ». C'est, lit-on, une démarche ouverte, inclusive, non partisane et solidaire, de constituer un large front, un bloc soudé, s'érigeant en véritable contre pouvoir.

Dans sa lutte pour des élections démocratiques, l'Ied rappelle qu'elle s'est constituée autour d'une plateforme d'action unitaire en huit points largement diffusée auprès des différents secteurs de l'opinion nationale et internationale, des autorités étatiques et des partenaires du Sénégal. Elle a pu ainsi tracer sa voie en tant que plateforme d'unité d'action au service de la démocratie et a pris à son compte les quatre axes de travail définis par la plateforme de Manko Watu Sénégal (Mws) dont le respect des droits et des libertés publiques garantis par la Constitution.