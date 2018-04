Afrique Centrale: Le Gabon et le Congo interconnectés par la fibre optique

Le Gabon et le Congo sont désormais interconnectés à un réseau internet très haut débit grâce à un câble à fibre optique posé depuis Libreville jusqu'à la ville congolaise de Pointe-Noire sur 1 604 km. Ce câble qui va désenclaver des populations rurales a été inauguré vendredi 6 avril dans la petite localité gabonaise de Bakoumba par les gouvernements des deux pays.

Ils sont élèves au lycée public Eugene Marcel Amogho de Franceville, à 650 km de Libreville. Actuellement, leur expérience avec internet est plutôt décevante. « Ici internet c'est difficile », raconte un élève. « Quand il pleut ça nous pénalise beaucoup », dit un autre.

L'annonce de la mise en service de la fibre optique redonne espoir à Christian Dominique Ndjogo Kogno, proviseur de ce plus grand lycée de la province du Haut-Ogooué : « Les fonctionnaires dans les grandes villes se disaient que lorsqu'on va à l'intérieur on est coupé du monde, mais il n'y a plus de raison. Avec cette fibre optique on reste interconnecté et on pourra échanger comme dans un village planétaire. »

Une société chinoise a posé le câble le long du chemin de fer gabonais sur 1 100 km. Du côté congolais, il a fallu 504 km de câble pour atteindre la frontière du Gabon. Après la coupure du ruban symbolique par les ministres des deux pays, Claude Bilie By Nze, ministre gabonais de l'Economie numérique, a demandé aux populations d'attendre que les opérateurs téléphoniques investissent pour avoir cette connexion très haut débit. « S'il n'y a pas d'opérateur, il n'y a pas de bénéfices pour les populations », a-t-il dit.

La Banque mondiale, qui a financé ce projet, a promis un financement additionnel pour relier tous les pays de l'Afrique Centrale en fibre optique.