Burkina Faso: CAN féminine - Les Etalons dames pouvaient mieux faire

En match-aller des éliminatoires de la CAN féminine joué le samedi 7 avril 2018 au stade du 4-Août, le Burkina Faso a battu la Gambie par le score de 2 buts à 1. Les pouliches du coach Adama Dembélé pouvaient creuser un écart important, n'eut été les maladresses de l'attaque.

D'abord, c'est Salimata Simporé qui, par deux fois (1ère et 7e), rate le cadre. Ensuite, sur un contre favorable, le shoot (8e) de Juliette Nana passe à côté des cages de la gardienne gambienne. Après le quart d'heure passé, les Gambiennes se signalent avec la frappe (17e) de la capitaine de l'équipe, Penda Bah, qui trouve la barre transversale de la gardienne burkinabè, Zénabo Kouanda.

C'était une partie remise pour les visiteuses, puisse que trois minutes plus tard (20e), l'essai d'Adama Tamba est imparable après avoir déjouer la défense burkinabè par deux crochets. En fin de première période (42e), Salimata Simporé revient cette fois pour remuer les filets des Gambiennes sur un retrait de Balkissa Sawadogo, remettant les pendules à l'heure. C'est le ouf de soulagement après plusieurs tentatives.

En seconde période, le jeu devient monotone avec des actions mal cordonnées de part et d'autre. Suite à l'exclusion de Amie Jarju (74e) pour cumul de cartons jaunes, les Etalons dames reprennent le contrôle des opérations avec une domination remarquable. C'est bien parti pour les éléments du coach pour creuser l'écart. Et sur une offensive des Burkinabè, le shoot (79e) de Clémence Yamponi passe au-dessus de la barre.

Salimata Simporé se signale de nouveau avec un second but (84e). C'est la joie dans le camp des Etalons dames qui mènent au score. Pendant les derniers instants du match, et sur un contre des Burkinabè, Limata Nikièma, mal inspirée face à la gardienne, envoie le cuir (88e) dans les jambes de cette dernière. C'était l'occasion manquée pour aller à Banjul avec un score prometteur.

" Le match, dans l'ensemble, était satisfaisant. On ne s'attendait pas à une telle prestation des Gambiennes. On ne les a pas vues jouer auparavant. Pour le match-retour, nous allons rectifier au niveau de la défense, du milieu et sur les côtés", a déclaré le coach Adama Dembélé. Le match-retour est prévu pour demain mardi dans la capitale gambienne et l'on espère que Charlotte Millogo et ses co-équipières vont revenir avec la qualification.