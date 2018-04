Madagascar: Des initiatives pour développer la filière cacao

C'est ce qu'explique Mickael Chauveau, directeur de production à la chocolaterie Menakao : « Son goût est exceptionnel. C'est le terroir. On retrouve un peu ce que l'on retrouve dans le vin, c'est qu'il y a une histoire de terroir. On a su à travers certains fleuves faire remonter les sédiments qui ont donné un goût très particulier à notre fève ».

Mondialement réputé chez les chocolatiers, le cacao malgache reste méconnu du grand public. L'île ne produit que 8 000 tonnes de fèves par an. Alors, l'idée des acteurs de la filière cacao à Madagascar est de miser sur sa saveur et son identité pour permettre au pays d'en obtenir un prix plus élevé sur le marché.

« On a deux chocolats au lait 44-45%, dont un avec de la vanille naturelle. Nous avons une gamme de 63%, dont un avec des produits locaux, c'est-à-dire le combava, la baie rose... ». Il y en a pour tous les goûts et tous les portefeuilles.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.