Burkina Faso: Miss Université 2018 - Aïda Sidibé cède la couronne à Aïda Ouédraogo

On s'y attendait. Du moins, plus ou moins. Depuis que la majorité des avocats a déserté la salle… Plus »

L'élection Miss Université- Burkina a été ponctuée par des prestations d'artistes burkinabè et d'ailleurs. Eunice Goulla, Malika la Slameuse, Abibou Sawadogo, Hawa Boussim et l'artiste-musicienne camerounaise, Reniss, ont agrémenté la soirée.

Sur les 20 candidates au départ, 10 ont été retenues après le passage en tenue de jeune fille et en tenue traditionnelle. Selon les membres du jury, les critères de sélection ont été basés sur l'élégance gestuelle, la démarche et la beauté physique. Par ailleurs, les 10 candidates ont été aussi notées sur l'expression orale sur le thème : « Jeunesse burkinabè et immigration ». Et c'est Aïda Ouédraogo qui a convaincu le jury par son discours.

La première dauphine gagne, en plus des gadgets offerts par les sponsors, la somme totale de 1 500 000 F CFA et la deuxième empoche 1 050 000 F CFA. Cette grande finale de l'élection Miss Université- Burkina a été marquée par deux étapes de compétition.

Elle remporte ainsi la somme de 3 000 000 de francs CFA offerte par le comité d'organisation. La Miss 2018 a également reçu un chèque de 2 000 000 F du réseau de téléphonie mobile ONATEL, 1 000 000 F de la SODIBO et des gadgets. Ses deux dauphines se nomment, Nadège Tanou (première dauphine) et Anassiratou Seck (deuxième dauphine).

