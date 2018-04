Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Belgique, Espagne, Italie, Pays-BAs, Slovaquie, Turquie et Ukraine)

Le Gabon et le Congo sont désormais interconnectés à un réseau internet très haut… Plus »

Scénario cauchemar pour Sivasspor, balayé à Konyaspor (0-5). Menés 0-2, les coéquipiers de Thievy Bifouma et Delvin Ndinga ont été réduits à dix à la 66e après l'expulsion de leur portier. A la 68e, Ndinga faisait les frais du remaniement tactique du coach Aybaba. Un choix discutable puisque les locaux aggravaient le score à trois reprises avec un doublé de Samuel Eto'o aux 69e et 75e.

Belle victoire du DAC Dunajska Streda sur la pelouse de l'AS Trencin (3-1). Titulaire, Yves Pambou a été averti à la 36e et est passeur décisif sur le 3e but de son équipe à la 76e. Remplacé à la 77e à 3-0.

Sur le banc au coup d'envoi, Senna Miangué est entré en jeu à la 11e en remplacement de Lykogiannis, blessé. Les Sardes s'inclinent 0-1 sur le terrain du Hellas Verone. Et ne comptent plus que deux longueurs d'avance sur le premier relégable.

Bonne opération de Peralada qui prend un point à Llagostera (0-0). Et relègue ainsi son adversaire du jour, 16e et barragiste, à 6 points.

