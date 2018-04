Burkina Faso: Ministère de la Sécurité - Un site web pour plus de visibilité

On s'y attendait. Du moins, plus ou moins. Depuis que la majorité des avocats a déserté la salle… Plus »

Nous voulons un site fonctionnel, qui peut renseigner le citoyen et être une tribune d'expression pour les usagers pour leurs suggestions et leurs recommandations en matière de sécurité», a indiqué le ministre Clément Pengdwendé Sawadogo.

Sur ce site, a-t-il ajouté, on retrouve des rubriques comme l'accueil, l'actualité au sein du ministère, l'organigramme du département, les programmes et projets associés au ministère, les textes officiels, les contacts, le menu recherché, etc. Il a indiqué que l'équipe de conception dans son travail a pris les dispositions nécessaires pour que le site soit le plus sécurisé possible.

Pour le responsable de l'équipe de conception du site, le commissaire de police Samir Yoni, l'initiative remonte à 2017 avec pour objectif de permettre au ministère de rendre plus visibles ses activités. Pour lui, la création du site a respecté trois étapes qui sont la collecte de données par service, la définition de l'architecture et la création proprement dite.

