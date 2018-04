Kenya: A Nairobi, Eastleigh met la culture somalie à l'honneur

A Nairobi, la culture somalie était à l'honneur samedi 7 avril dans le quartier d'Eastleigh, majoritairement peuplé de Kenyans somalis et d'immigrés somaliens. C'était la première édition du Firi festival, « regarde » en somali. Le but, mettre le quartier, sa diversité culturelle et son dynamisme économique à l'honneur.

Danses, poésie, théâtre, sur la scène les jeunes kényans somalis expriment leur culture et leurs revendications. Ismael Abdi arbore un tee-shirt avec le slogan « Somali React » : « C'est parce que nous voulons réagir aux problèmes qui affectent la communauté somalie. Nous sommes discriminés, il y a un manque d'identification à la nation kényane, mais aussi un harcèlement constant de la police. Donc nous voulons montrer une image positive de la communauté somalie, en coexistence avec les autres communautés. »

Pour l'organisateur de l'évènement Ahmed Mohammed, il s'agit aussi de changer l'image de ce quartier de Nairobi, une image mise à mal par une série d'attentats terroristes en 2014 : « Eastleigh, c'est un hub commercial, 30% des recettes du comté de Nairobi viennent d'Eastleigh et des gens d'Afrique de l'Est et d'Afrique Centrale viennent faire des affaires ici. Nous avons plus de 50 centres commerciaux. Mais Eastleigh a mauvaise réputation, on parle de blanchiment d'argent, ou de terrorisme. Nous voulons briser ce mythe... »

Et les choses sont en train de changer. Sponsorisé par de grandes entreprises comme l'opérateur téléphonique Safaricom, le festival a attiré des sociétés basées dans le centre de la capitale. « Je suis Jeff Mutina, de Diamond Property Merchants Limited. Etant donné que nous faisons du placement immobilier, Eastleigh est une cible importante. Ici les commerçants ont des revenus, et parfois ils ne savent pas où investir. »

Cette année, les festivités ont été de courte durée, mais les organisateurs espèrent faire de cet évènement un rendez-vous annuel.