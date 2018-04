Ile Maurice: Sanjeev Teeluckdharry - «Le MSM est un des plus grands partis au monde»

«Le Canada est fier de Justin Trudeau. La France est fière d'Emmanuel Macron.

L'Inde est fière de Narendra Modi. Nou, nou fier de Pravind Jugnaugh.» Propos on ne peut plus élogieux du Deputy Speaker, Sanjeev Teeluckdharry, à l'égard du chef du gouvernement. C'était ce dimanche 8 avril, à l'occasion des célébrations des 50 ans de l'indépendance organisées par le Social Support Movement, à Triolet.

Sanjeev Teeluckdharry est catégorique. «Le MSM est un des plus grands partis au monde.» Et Pravind Jugnauth, dit-il, est «un exemple sur tous les plans». Il insiste : «Pravind Jugnauth n'est pas quelqu'un qui prêche ce qu'il ne pratique pas. Il n'est pas un faux rassembleur. Il n'est pas un faux donneur de leçons.»

«Le progrès et le développement du pays, nous le devons à sir Anerood Jugnauth. Li ek lady inn non selman konstrir lavénir nou Prémié minis, mé osi lavénir Moris.»

Pour le député du n°5, son «destin exceptionnel», le pays le doit à sir Anerood Jugnauth. «En 1982, le pays était au bord du précipice.» C'est alors que «enn 'one man army' inn vini inn rédres pei-la». Sanjeev Teeluckdharry n'en démord pas. «Le progrès et le développement du pays, nous le devons à sir Anerood Jugnauth. Li ek lady inn non selman konstrir lavénir nou Prémié minis, mé osi lavénir Moris.»

Et de conclure : «Un siècle après, on reconnaîtra que Mauricie a eu un leadership jeune, dynamique, athlétique.» D'ailleurs, fait-il valoir, «mo pa konn oken sef déta ki kapav galoup 10 km non stop».

Également présents à cet événement, le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, lady Sarojini Jugnauth, les ministres Fazila Jeewa-Daureeawoo, Soodesh Callichurn, Mahen Jhugroo, Alain Wong et Pradeep Roopun, ainsi que le Parliamentary Private Secretary Sharvanand Ramkaun, Vikash Oree, et Marie Claire Monty.