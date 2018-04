Burkina Faso: 11 Décembre 2018

Les travaux de construction des infrastructures entrant dans le cadre de la célébration du 11-Décembre 2018 dans la région du Centre-Sud ont été officiellement lancés, le samedi 7 avril 2018, à Manga. A l'occasion, les autorités gouvernementales ont promis de transformer la capitale régionale, Manga, en une ville «coquette», avant la grande réjouissance nationale.

Le Centre-Sud abritera la cérémonie festive de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Manga, le chef-lieu et plusieurs localités de la région s'apprêtent, de ce fait, à accueillir une kyrielle d'infrastructures. Le top de départ des travaux a été donné, le samedi 7 avril 2018, au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Siméon Sawadogo.

Rapportant les propos du chef du gouvernement qu'il a représenté, le ministre Sawadogo a, d'entrée de jeu, exprimé sa joie pour le lancement officiel des travaux. Il a expliqué que les réalisations prévues vont changer la physionomie de la «cité de l'épervier». Les constructions vont concerner, entre autres, l'érection d'une salle polyvalente de 500 places, la place de la Nation, les logements sociaux et économiques et les villas des forces vives.

L'aménagement et le bitumage de 30 km de voiries, la réfection des bâtiments administratifs et de nombreuses infrastructures dans le domaine de l'éducation, l'environnement, l'eau, la santé, l'économie numérique, l'élevage, la sécurité, le commerce, le sport et la justice sont aussi au programme de l'agenda des maîtres d'œuvre.

Au-delà de l'embellissement de la ville, selon le ministre Sawadogo, cet investissement, devenu une tradition depuis le début de la célébration tournante de la fête nationale du 11-Décembre 2008, à Fada N'Gourma, a été pensé par le gouvernement pour apporter une plus-value à l'économie régionale.

Cela, en permettant, a-t-il dit, aux chefs-lieux des régions- hôtes, tel Manga, de se doter «d'importantes infrastructures socioéconomiques structurantes pour jouer pleinement le rôle de locomotive et de pôle de développement». Toutefois, comparativement aux éditons précédentes, Siméon Sawadogo a informé que l'organisation du 58e anniversaire de la fête nationale va connaître des innovations.

Il s'agit notamment de l'extension des réalisations aux autres provinces de la région du Centre-Sud. A titre d'exemple, le Secrétaire permanent (SP) du 11-Décembre, Boukari Khalil Bara, a énuméré la construction de 4 km de voiries et de 40 logements sociaux et économiques à Kombissiri et Pô. Il a aussi évoqué l'aménagement d'infrastructures éducatives, hydrauliques, sanitaires, sportives, pastorales et environnementales dans plusieurs communes des trois provinces de la région, à savoir le Bazèga, le Nahouri et le Zoundwéogo.

Plus de 26 milliards de F CFA à investir

Le coût total de l'ensemble des investissements, supporté par l'Etat et ses partenaires, est évalué à plus de 26 milliards de F CFA, a annoncé le ministre en charge de l'administration. Selon Siméon Sawadogo, ce budget pourrait connaître une hausse, car certains ministères sont encore attendus pour se prononcer sur leurs réalisations.

Quid de la qualité des infrastructures et du respect des échéances ? Le Premier ministre, aux dires de Siméon Sawadogo, a invité les entreprises en charge des travaux, à se conformer aux cahiers des charges et à faire aussi diligence pour livrer dans le délai, des ouvrages de qualité.

Par ailleurs, il a exhorté les populations de la région à s'y impliquer et s'approprier l'organisation de la fête «dans un élan de solidarité et dans un esprit patriotique pour faire de cette édition, l'une des meilleures jamais organisées dans le pays».

Le chef de Manga, le Naaba Kiba II, et le maire de la commune de Manga, Jérôme Timbila Rouamba, ont aussi abondé dans le même sens, appelant leurs administrés à faire montre d'hospitalité envers les entreprises et d'indulgence pour les désagréments qui vont être engendrés par les travaux.

Dans les jours prochains, a confié le SP du 11-Décembre, Boukari Khalil Bara, le thème de la commémoration de la fête va être arrêté par le Conseil des ministres et cela va marquer véritablement le départ des activités du comité national. Elles vont se traduire, a-t-il confié, par des conférences dans les provinces, des activités sportives et culturelles et, le jour J, la grande parade civile et militaire qui va regrouper environ 5 000 défilants.

Tout en réitérant l'ambition du gouvernement de faire de Manga, une ville «coquette et propre» d'ici le mois de novembre 2018, M. Bara a appelé les populations à s'inscrire dans la tolérance et dans l'union sacrée pour le succès de l'évènement.