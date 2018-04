Burkina Faso: Pétanque - Le Burkina se qualifie pour les 1/8 de finale du Tipa 2018

On s'y attendait. Du moins, plus ou moins. Depuis que la majorité des avocats a déserté la salle… Plus »

Les choses sérieuses commencent le dimanche 8 avril avec les 1/8 de finale. La Burkina avec ses récentes performances du Kayes au Mali et au Niger, est très respectée par ses adversaires qui n'hésitent pas à sermonner les joueurs burkinabè qui se montrent peu convainquant dans cette compétition. Prennent part à ce tournoi, 32 équipes venues de 13 pays. Il s'agit notamment de la Côte d'Ivoire, de la France, du Burkina Faso, du Madagascar, du Sénégal, du Maroc, du Bénin, de la Guinée Conakry, de l'Îles de la Réunion, du Djibouti, du Liban, du Gabon et du Niger.

Le Liban n'a pu faire mieux face à la triplette Nestor Zoromé, Augustin Compaoré et Moustapha Bagayan. 13 à 10, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. La plus grosse frayeur des Etalons est venue de la triplette Raphaël Kiéma, Goarma Nacoulma et Ousmane Ouédraogo qui se sont fait battre par le Maroc (7-13). Le match de barrage qui a opposé les Etalons boulistes à leurs adversaires de la Côte d'Ivoire a également été riche en suspense. Menés au score dès l'entame des premiers mens, les Burkinabè ont réussi à revenir dans le match en battant pour la deuxième fois le pays organisateur (13-12).

La première sortie des Etalons s'est soldée par le score de 11 à 7 face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire. L'équipe guinéenne, composée de «mercenaires» venus du Bénin et du Liban, n'a pu tenir tête à Raphaël Kiéma, Goarma Nacoulma et Ousmane Ouédraogo, composant la seconde triplette des Etalons. Aux termes de cette deuxième rencontre, le Burkina est venu à bout de son adversaire par le score de 13 à 12.

