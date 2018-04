Burkina Faso: Gestion des matériels militaires

L'Institut supérieur de logistique de Ouagadougou (ISLO), ex-EMTO (Ecole militaire technique de Ouagadougou) a validé le vendredi 6 avril 2018, le stage de perfectionnement et de spécialisation de 18 stagiaires venus de 13 pays d'Afrique.

Les armées africaines veulent relever davantage le niveau d'efficacité de leurs « Bataillons du train ». Et c'est dans ce cadre que se situe la série de formations dispensées à l'Institut supérieur de logistique de Ouagadougou (ISLO), une école militaire de renom qui reçoit régulièrement des stagiaires de diverses nationalités. Le vendredi 6 avril 2018, c'est la sixième promotion des stagiaires en gestion des matériels et approvisionnements qui ont reçu leur Certificat technique de deuxième degré (CT2GMA).

Pour le directeur de la coopération militaire et de défense, le colonel-major Silas Keïta, président de la cérémonie de fin de formation, les armées ont besoin de personnels bien formés en logistique. Il a de ce fait encouragé les stagiaires à maîtriser leur domaine d'intervention et à servir leurs pays respectifs conformément aux règles et à la discipline militaire.

Le colonel-major Keïta a également salué la bonne santé de la coopération entre l'armée française et le Burkina Faso. Ce qui, de son avis, permet à l'ISLO de bénéficier d'instructeurs français dévoués à la formation des stagiaires. Pour le directeur des études, le lieutenant-colonel Fabrice Hecht, la formation a été particulièrement dense, alliant théorie et pratique.

Et c'est en cela, a-t-il précisé, que neuf semaines d'instruction ont permis de relever le niveau des apprenants et à les juger aptes à recevoir leur parchemin de fin de stage. « Il s'agit d'une lourde et délicate mission pour tous ces officiers et sous-officiers qui savent bien que de la qualité de leurs prestations dépendent l'image de marque de leur pays, de leur école et celle de la coopération franco- burkinabè », a indiqué le directeur Hecht.

Au bilan, il a félicité la promotion pour son excellent travail. En effet, la moyenne générale, selon M. Hecht, est de 15,18/20 avec à la clé six stagiaires ayant obtenu la mention « Très bien », huit la mention « Bien » et quatre une mention « Assez bien ». Pour la majore de la promotion, le sergent-chef Hortense Bélemsigri, avec une moyenne de 18,03/20, le stage a été bénéfique pour tous en termes de connaissance en manière de gestion des matériels militaires.