Ile Maurice: Soodesh Callichurn - «Pravind Jugnauth n'a rien à envier aux grands leaders internationaux»

Le ministre du Travail en profite également pour remercier le Premier ministre. «Li éna la kapasité parey kouma bann gran leaders internationaux.» D'ailleurs, ajoute-t-il, Pravind Jugnauth n'a pas besoin de copier qui que ce soit. «Il a son propre style, ce sont les autres leaders qui lui emboîtent le pas.» Et d'insister, convaincu : «Sa Prémié minis ki nou'nn gagné, sé enn Prémié minis ki dévoué toulétan pou so pei. Il travaille nuit et jour que le pays progresse.»

Et de confier que c'est «un privilège pour lui de côtoyer sir Anerood Jugnauth et de travailler dans la même équipe». Soodesh Callichurn en donne la garantie, «sir Anerood Jugnauth ankor éna mem passion pou fer Moris avans enn lot nivo», n'en déplaise aux détracteurs du gouvernement.

À l'instar du Deputy Speaker, Sanjeev Teeluckdharry, qui a fait les éloges du ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, et du Premier ministre, Pravind Jugnauth, le ministre du Travail y est, lui aussi, allé de son couplet. «Je me sens chanceux de ne pas avoir connu 1968. Je suis né en plein miracle économique.»

