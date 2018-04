Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Je suis plus présent au n°5 que Ramgoolam ne l'a jamais été»

Et le Premier ministre, Pravind Jugnauth, de demander à la foule présente à Triolet : «Pendant 14 ans, vous aviez un député qui était Premier ministre. Qu'a-t-il fait pour vous ?» Il fait, dans la foulée, remarquer que depuis qu'il est à la tête du gouvernement, il a eu l'occasion se rendre dans la circonscription n°5 plus souvent que Navin Ramgoolam ne l'a fait pendant toutes ses années au pouvoir.

Dans la foulée, le Premier ministre a cité le cas de la Mauritius Post and Cooperative Bank, que le gouvernement a «sauvée». Ou encore, la Mauritius Broadcasting Corporation, qui traînait «une dette de Rs 1 milliard». Quant à Air Mauritius, «kapav avion si pa ti pou kapav dékolé». Et que dire des Casinos de Maurice. «Kazino kot dimounn al zet larzan ti pé fer faillite...»

