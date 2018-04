Burkina Faso: Lutte contre l'extrémisme violent

On s'y attendait. Du moins, plus ou moins. Depuis que la majorité des avocats a déserté la salle… Plus »

Les recommandations formulées ont été unanimes sur la nécessité d'adjoindre une réponse économique à celle militaire pour espérer réduire l'extrémisme violent au Burkina Faso. Les rôles des OSC dans la réalisation d'une approche sociale globale à la lutte contre l'extrémisme violent et des exemples d'expériences réussies et prometteuses sur le terrain ont été les sujets abordés par les communicateurs des deux autres panels.

Une autre étude réalisée par le Pr Augustin Loada et dont le résumé a été présenté à cette table-ronde a aussi conclu que la persistance de la corruption, le chômage des jeunes, la dégradation du pouvoir d'achat des citoyens et les multiples radiations de militaires sont également à l'origine de la fragilisation de la stabilité du Burkina Faso.

Il ressort de cette étude conduite dans 10 villages de Gorom-Gorom dans le Sahel burkinabè que les premières causes de l'extrémisme violent ont un lien direct avec les conditions socio-économiques difficiles. Sur 205 ménages interrogés, plus de 70% ont estimé que l'absence de l'Etat dans leurs zones crée des frustrations, des contestations pouvant inciter à une forme de rébellion ou d'extrémisme violent.

Une quarantaine de participants, représentant tous, des organisations de la société civile dont des mouvements religieux ont pris part à cette rencontre d'échanges et de partage d'expériences. Selon les responsables du projet, l'atelier a pour objectif de mener une réflexion approfondie sur la question de l'extrémisme violent et recueillir des avis et des propositions pour une lutte efficace contre le phénomène.

