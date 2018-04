Congo-Kinshasa: Communion entre artistes comédiens - Masumu Debrindet au four et au moulin dans le Cinéma congolais !

Evidemment, l'unité, le bien-être et le développement des Artistes comédiens congolais constituent l'une des batailles que mène avec acharnement Ndungi Mambimbi alias Masumu Debrindet, président de «Théâtre Plus» et de l'Association Nationale de Théâtre Populaire et Cinéma, «ANTPC».

Car, à chaque fois qu'un vent souffle en direction des groupes théâtraux et sur les artistes comédiens, Masumu Debrindet se présente toujours, tel qu'un réverbère, afin d'éclairer les lanternes et défendre les intérêts des siens. Pour preuve, dans la ligne droite de la journée internationale de théâtre, célébré le 27 mars de chaque année, il a, dans ses habitudes, de concert avec tous les membres de l'ANTPC, organisé, le samedi 31 mars 2018, une marche motorisée qui s'est soldée par une rencontre de tous les artistes comédiens au jardin botanique de la Gombe.

Plusieurs exposés centrés sur le bien-être, l'unité et le respect des règles de l'éthique dans le Cinéma congolais, d'une part, ainsi que des prestations de quelques groupes, d'autre part, ont, en effet, constitué l'essentiel de cette cérémonie qui, vraisemblablement, visait aussi à revivifier les liens et les accointances entre artistes. Dans cette même optique, Masumu Debrindet, rappelle-t-on, a été l'artisan d'un épatant échange des vœux avec ses collaborateurs du Groupe Théâtre plus qu'il coordonne. Cette manifestation avait eu lieu en sa résidence, le 25 mars de cette même année.

Plus de 500 artistes comédiens ont pris d'assaut la place des Artistes à Matonge le samedi 31 mars 2018 pour une marche motorisée qui les a conduits au jardin botanique de Kinshasa, lieu prévu pour fêter la journée internationale de théâtre, célébré le 27 mars de chaque année. Organisée par l'Association Nationale de Théâtre populaire et Cinéma «ANTPC» dirigée de mains de maître par le Président et Ambassadeur de la paix NDUNGI MAMBIMBI Alias Masumu Debrindet, en partenariat avec l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature «ICCN», cette marche a provoqué une grande curiosité de la population qui a été émerveillée par cette grande mobilisation d'Artistes comédiens de toutes les générations.

L'itinéraire emprunté était donc : Place des artistes, avenue Victoire, Rond-point Kimpwanza, Av. Assosa, Av Huileries, Av du livre, Av. Kasa-Vubu et Jardin botanique. Malgré cette longue distance, les Artistes comédiens sont restés dans la discipline sous le rythme de la fanfare Makala qui déversait des airs des chansons d'animations populaires. Plusieurs groupes ont pris part à cette manifestation. Il s'agit, entre autres, de Simba d'Elombe, Princes du rire de Ngalufar, Lysboy fondation d'Esobe, Océan de V12, Toli de Alinga, la troupe de papa Koba, la Mama de Mbalio sombo, la troupe mulsumane de Nzambala, Théâtre Plus de Masumu, Afric'art de Bodo, Temps de la Grâce de Bijoux la Reine, OASIS de Kayembe, Chic Choc Loyenge de Ngadiadia, Etoile d'Afrique de Zola, Altonny de Ali Maki ya Ngando, Sans stress de Abdoul, Nouvelle vague de Viya, Muyombe Gauche, Mboka Mboka de Djani, Réveil de Marie Hélène, Académie de Maman Shako, Cinarc de Caleb, Trésor caché de Maman Passeport, Groupe Salongo, Groupe Kongo de Herman, Ekonda, les Abeilles de Papa Nsakala, The best, Tokanisa de JP Masamba, Sundiata, Tout vient de Dieu, Daddy Dikambala, Caméléon de Kwedi, Papa Makaya, Delta Force, Groupe Agora, Groupe Ewawa, Groupe Minzoto Wella Wella, Groupe en tout cas, etc. Après la mise en place des Artistes et des invités au jardin botanique, la cérémonie a démarré par un mot de bienvenu prononcé par le Secrétaire Général Adjoint l'artiste Rock Bodo et par la présentation des invités. Le message de son Excellence Madame la Ministre de la culture et des Arts en mission a été lu par Maître Nganzi, son conseil juridique.

Deux temps forts

Il s'agit premièrement de la partie didactique faite d'exposés animés respectivement par Monsieur l'Ir Gislain NDUALU sur youtube, par le Docteur Blaise Mobati sur la mutuelle de santé des artistes comédiens, par l'Artiste Paul Balenza sur l'éthique de l'artiste comédien face à ses productions vidéo à l'extérieur et enfin par le Président Masumu sur la déontologie de l'artiste comédien. Mais auparavant, le Jeune et bouillant Artiste comédien Bifry vice-président du Groupe la Mama de Mbalio Sombo a tenu à encourager les aînés pour leur encadrement. Ce qui est un signe incontestable que les jeunes ont leur place à l'ANTPC. Il a insisté pour qu'on évite de faire de faux jugements en voulant opposer les jeunes aux vieux.

La deuxième partie de la cérémonie était consacrée à l'animation artistique par la prestation des groupes de ballets EWAWA et théâtre National, du groupe EN TOUT CAS, et des séquences théâtrales pour se terminer par la surprise du jour avec la comédie musicale de Minzoto WELLA WELLA qui y a laissé une très bonne impression. Cette organisation est un pari encore une fois gagné par l'ANPTC, l'unique structure culturelle des Artistes à ce jour, sous la direction de son Président l'Ambassadeur de la paix NDUNGI MAMBIMBI Alias Masumu Debrindet qui a toujours prouvé son niveau d'encadrement, d'organisation et sa qualité de rassembleur. Comme pour dire la devise de l'ANTPC « l'Unité rend fort et fait vaincre » a été encore une fois très éloquente. C'est vers 17h30' que la dite cérémonie a pris fin à la grande satisfaction de tous.

Echange des vœux de « Théâtre plus »

Après plusieurs reports, la cérémonie d'échange des vœux entre les artistes de THEATRE PLUS a finalement eu lieu le 25 mars 2018 à la résidence du Président de ce groupe, l'Ambassadeur de la paix MASUSU DEBRINDET. MAZE KENAYA a pris premièrement la parole en sa qualité d'Assistante du Président de ce groupe. Elle a remercié toute l'assistance pour avoir répondu à ce rendez-vous, car pareilles rencontres renforcent l'unité du groupe. Elle a ensuite rappelé à chacun ses obligations pour que l'année 2018 soit différente de 2017, tant dans la discipline que par le rendement professionnel.

Prenant la parole à son tour, le Président Masumu a insisté sur la conscience dans le travail. Il faut que THEATRE PLUS s'impose davantage face aux autres groupes, a-t-il souligné. S'adressant particulièrement à ses actrices, dans la ligne droite du mois de mars réservé aux femmes, le Président de THEATRE LE PLUS leur a demandé de suivre le modèle de simplicité et serviabilité de la première dame, maman Olive LEMBE KABILA. Le fait d'être une célébrité ne doit pas vous pousser à croire que vous êtes exceptionnelles. Il faut avoir le sens du partage, car c'est une qualité que tout le monde n'a pas. Il ne faut pas nécessairement avoir beaucoup d'argent pour assister son prochain. Il faut imiter l'humilité de la première dame qui est toujours prête à servir.

C'est une disposition humanitaire que beaucoup d'autres dames, peut-être plus nanties qu'elle, ne peuvent avoir car n'ayant pas le reflexe du partage, a-t-il martelé. Pour terminer, dans son intervention, le président Masumu a donné le ton à l'exercice de l'échange des cadeaux entre membre de la troupe. La cérémonie s'est terminée par quelques danses.