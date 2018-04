Burkina Faso: BOA Burkina - Les actionnaires satisfaits des résultats de 2017

Bank of Africa Burkina (BOA) a tenu l'assemblée générale de ses actionnaires, le vendredi 6 avril 2018, à Ouagadougou. Il se dégage une note de satisfecit général au regard des résultats engrangés en 2017.

«Le résultat de l'exercice est exceptionnel. 2017 a été pour la banque, une année intéressante, surtout en termes de progression, d'activités et de profitabilité, qui est un élément fondamental pour nous ». Les propos sont du directeur général de Bank of Africa Burkina (BOA), Faustin Amoussou, à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires, le vendredi 6 avril 2018, à Ouagadougou.

A l'entendre, la banque a su durant cette période, maîtriser ses frais et devra servir de bons dividendes aux actionnaires dont le nombre est estimé à 5 500. « Il y a un dividende de 328 F CFA par action de 1 000 F CFA. Nous avons réalisé un produit net bancaire de plus de 37 milliards de F CFA, soit une croissance de 10%, avec un résultat de 15 milliards 62 millions de F CFA », a détaillé le directeur général de BOA-Burkina.

Aux dires de M. Amoussou, le résultat auquel est parvenue la banque est à mettre au compte de l'engagement de tout le personnel qui a travaillé avec «intensité» pour être à la hauteur des attentes.

L'institution bancaire, a-t-il indiqué, va toujours faire de la qualité de service son credo, pour répondre efficacement à la demande et aux besoins de la clientèle. De ce fait, la BOA- Burkina va toujours se distinguer en termes d'octroi de crédits et d'ouverture d'agences. En tant que second réseau bancaire au Burkina Faso avec 45 agences, elle entend investir davantage dans la technologie, d'autant plus que les choses évoluent et le métier est de plus en plus complexe.

300 milliards de F CFA dans l'économie

Quelles sont les perspectives pour l'année en cours ? « Les perspectives pour 2018 sont intéressantes dans un contexte concurrentiel et règlementaire de plus en plus exigeant. Notre objectif est d'intensifier notre intervention dans le financement de l'économie burkinabè, d'accroître le volume des ressources et de renforcer nos positions dans un contexte économique relativement difficile », a souligné le DG, Faustin Amoussou.

Réagissant au bilan de l'assemblée générale, le Président du conseil d'administration (PCA) de BOA-Burkina, Lassiné Diawara, a soutenu que la banque a évolué dans un contexte sécuritaire sous régional difficile et le Burkina n'est pas resté isolé par rapport à tous ces risques. « L'économie a été résiliente et la banque a pu faire des financements dans les grands secteurs où nous intervenons habituellement (agriculture, infrastructures).

Les résultats sont maintenus dans un contexte de résilience et l'on note une certaine amélioration », a-t-il expliqué. De son avis, les dépôts ont progressé en 2017. Et des crédits ont été davantage accordés dans une proportion moindre que les dépôts.

En 2018, a laissé entendre le PCA, la banque va poursuivre ses financements traditionnels. « Nous faisons partie du pool bancaire qui finance les activités cotonnières et les autres cultures de rente à travers les groupements de paysans, que ce soit au niveau du sésame ou de la collecte des amandes de karité et noix de cajou.

Nous intervenons aussi dans le domaine minier, pour leur exploitation quotidienne et les nouveaux investissements », a relevé Lassiné Diawara. Dans le cadre du Plan national de développement économique et social (PNDES), a-t-il ajouté, BOA-Burkina se positionne également pour tout ce qui est investissement structurant, notamment dans le domaine de la route, de la construction d'usines et de l'aménagement agricole.

Pour M. Diawara, la BOA est un acteur-clé dans le financement de l'économie nationale. Pour preuve, ces dix dernières années elle a injecté presque 300 milliards de F CFA, chaque année, dans l'économie du pays.