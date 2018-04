Cote d'Ivoire: Journée internationale de la femme - Jeanne Peuhmond magnifie 1000 femmes d'Abobo

Pr Lemassou Fofana, au nom de la présidente du Rdr, Henriette Dagri Diabaté, a félicité Mme Jeanne Peuhmond pour son initiative mais aussi pour sa loyauté envers le Rdr et la commune d'Abobo. Il a demandé aux populations d'Abobo et aux Ivoiriens de rester sourds aux ragots. « N'écoutez pas les visiteurs de la nuit, parce qu'ils ne sont pas porteurs de vérité », a conseillé Lemassou Fofana.

L'initiatrice de cette cérémonie, Mme Jeanne Peuhmond, vice-présidente du Rassemblement de républicains (Rdr), chargée de la trésorerie et des finances, a offert à cet effet, 1000 complets de pagnes à 1000 femmes de la commune d'Abobo en guise de reconnaissance au travail qu'elles abattent au quotidien, non seulement pour leur bien-être, mais surtout pour le rayonnement de cette commune.

