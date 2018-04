Burkina Faso: Gestion des projets et programmes de développement

Le ministère de l'Economie, des Finances et du développement, a organisé le vendredi 6 avril 2018 à Ouagadougou, une session d'information et de formation à la nouvelle règlementation dans la gestion des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso.

Dans le cadre de la vulgarisation de la nouvelle règlementation générale des projets et programmes de développement, une session d'information et de formation a été initiée au profit des responsables des ministères et des institutions. C'était le vendredi 6 avril 2018 à Ouagadougou.

Selon le secrétaire général du ministère en charge de l'économie, Seglaro Abel Somé, la rationalisation des unités de gestion pour plus d'efficacité et d'efficience du gouvernement dans la gestion des projets et programmes de développement a conduit à l'élaboration d'une nouvelle règlementation générale. Il a rappelé que les orientations du PNDES portent sur la mise en cohérence et la rationalisation des politiques publiques, l'amélioration de l'efficacité de la coopération au développement et le renforcement des capacités de planification.

A l'entendre, ces orientations visent l'amélioration des capacités nationales de mobilisation des ressources et l'efficacité de la dépense publique avec la mise en œuvre de l'approche budget-programme, la réforme du cadre légal et réglementaire des marchés publics et du Partenariat public-privé.

M. Somé a précisé qu'entre 2015-2016, près de 300 unités de gestion des projets et programmes formulées et financées par l'Etat et ses partenaires techniques et financiers ont été dénombrées. « Cette pléthore de ces unités de gestion des projets et programmes induits des charges financières de fonctionnement élevées et la dispersion des actions des projets sur le terrain », a-t-il expliqué.

Pour le directeur général adjoint de l'économie et de la planification, Hyacinthe Tamalgo, cette nouvelle réglementation, adoptée le 17 janvier 2018, remplace cinq décrets qui encadrent juridiquement les interventions des acteurs dans les projets et programmes. La réforme se justifie, selon lui, par une multiplication des unités de gestion.

M. Tamalgo a souligné que la nouvelle règlementation arrime l'approche budget-programme, introduit des innovations. De son avis, un projet naît désormais dans un programme budgétaire et son responsable devient le coordonnateur de l'ensemble des projets de son programme budgétaire. « La nouvelle règlementation met fin à la multitude des unités de gestion autonomes ; maintenant, on aura une seule unité de gestion par programme budgétaire », a-t-il affirmé.

De plus, il a assuré la mise en place d'un comité de revue par programme budgétaire pour le suivi et l'évaluation des projets et programmes. Aussi, le personnel de l'administration est prioritaire dans l'exécution des projets.

Hyacinthe Tamalgo a ajouté qu'on ne peut recourir à un recrutement ou à une assistance technique que sur une autorisation du ministère de tutelle technique des projets et programmes.

Il a justifié que ces innovations vont réduire les coûts et les charges de fonctionnement des projets et programmes pour les rendre efficaces et permettre d'affecter plus de ressources dans les investissements au Burkina Faso.