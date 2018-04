Cote d'Ivoire: BTP - Ciment Bélier, élu meilleur produit de l'année !

Créé en 1952, ciment Bélier a participé à la construction de nombreux projets d'infrastructures comme la Basilique de Yamoussoukro, le CHU de Yopougon, le palais de sports de Treichville et plus récemment le pont Henri Konan Bédié.

Monsieur Xavier Saint Martin Tillet, Directeur Général de LafargeHolcim s'est dit « honoré de cette récompense qui traduit la reconnaissance et l'attachement des ivoiriens à la qualité d'un ciment qui les accompagne depuis plus de 6 décennies ».

Ce prix récompense les efforts des équipes techniques de LafargeHolcim Côte d'Ivoire qui continue d'améliorer les formulations du ciment Bélier aujourd'hui disponible en 4 lignes produits : Classic pour la maçonnerie, Extra pour le béton, Superpro pour les travaux routiers et Duracim pour les constructions en milieu marin et fluvial. Ces lignes devraient s'étoffer d'ici quelques mois avec le lancement de nouveaux produits destinés à différentes applications.

Ciment Bélier arrive en tête du choix des consommateurs ivoiriens notamment pour son rapport qualité/prix, sa facilité d'utilisation et sa durabilité. Le packaging et le logo historique de la marque, la tête de Bélier sur fond jaune, a également été plébiscité. Ainsi près de la moitié des personnes interrogées (43%) recommanderaient ciment Bélier à leurs proches et partenaires d'affaires.

