Burkina Faso: Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki Zerbo

De son côté, le parrain par la voix de son ministre conseiller, Hideo Matsubara, a souhaité que les jeunes Dr cultivent tout au long de leur carrière, la probité, l'abnégation et la discipline. Il a rappelé que le Japon a offert le 21 novembre 2017, quatre fauteuils dentaires et des consommables d'une valeur de 250 millions de F CFA à l'Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo pour soutenir la formation des dentistes.

C'est pourquoi, elle a affirmé tout de même que la promotion sortie augmentera le nombre de dentistes qui est de 80 pour 19 millions de Burkinabè. Sur cet aspect, le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré a encouragé les futurs bacheliers à s'intéresser à cette filière. «C'est un évènement singulier qui mérite nos encouragements. Cela a pu l'être grâce au corps professoral et à la coopération universitaire entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal.

Par ailleurs, Dr Sidibé a sollicité au chef de l'Etat et aux responsables de l'université, des bourses de spécialisation dès la rentrée 2018-2019 afin qu'ils puissent revenir et contribuer à la formation de futurs dentistes. Car, a fait comprendre le président de l'Université Ouaga 1 Pr Joseph- Ki-Zerbo, Pr Rabiou Cissé, que l'effectif réduit des récipiendaires témoigne des difficultés de connaissance de la discipline, le problème d'orientation des étudiants et les contraintes liées au cursus académique du chirurgien-dentiste.

