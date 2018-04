Cote d'Ivoire: 1er Conseil municipal à Yamoussoukro - Les conseillers du RDR claquent la porte

Pour lui, « c'est un « mépris total » pour son parti qui est une force politique et qui occupe une place prépondérante dans cette ville de Yamoussoukro. Et d'ajouter : « Nous ne pouvons pas accepter ces attitudes. Nous voulons être fidèles à nos engagements vis-à-vis de nos militants. »

« J'ai voulu intervenir pour dénoncer tous les manquements et dysfonctionnement au sein du RHDP à Yamoussoukro. Il faut dire que les choses ne fonctionnent pas normalement. Mais particulièrement au sein du conseil municipal, où nous avons été élus en RHDP avec toutes les forces vives et entités de cette alliance, les choses vont plus mal », a-t-il souligné.

Une crise qui dénote que la coalition politique Rhdp se porte mal dans la capitale politique et administrative. En témoigne la déclaration du conseiller Kouamé Eugène, 5ème adjoint au maire et cadre du RDR ; à qui la parole a été refusée.

