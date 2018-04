Cote d'Ivoire: Décès du Général Emmanuel Beth - Le général Collet, commandant la 11e BP rend hommage à un collègue

Il faut indiquer que la 11e BP est une unité de l'Armée de terre française, à dominante infanterie, composée de troupes aéroportées et spécialisée dans le combat aéroporté et l'assaut par air. Sa vocation prioritaire est la projection dans l'urgence afin de fournir une première réponse à une situation de crise.

Selon d'autres sources, l'ex-patron de l'opération Licorne a également commandé le Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) de l'Armée française. Détaché comme Directeur de la coopération de sécurité et de défense au Quai d'Orsay, il est ensuite nommé ambassadeur au Burkina, un poste qu'il a occupé du 25 août 2010 au 25 août 2013.

Rendant hommage, au Général Beth, le commandant affirme que le défunt « a marqué tous ceux qui ont eu l'honneur de servir sous ses ordres ». Et d'ajouter : « C'est en leur nom que j'adresse aujourd'hui toutes mes condoléances bien sincères à sa famille et ses proches »,

