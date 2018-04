Congo-Kinshasa: Election des Gouverneurs - Kwango - Kanys Makofi triomphe !

Journée inhabituelle le samedi 31 mars 2018 dans la salle du cinquantenaire de la procure de Kenge où les députés provinciaux du Kwango ont rehaussé de leur présence à la session extraordinaire convoquée par l'honorable Mwambu, Président de l'Assemblée Provinciale, en vue de procéder à l'élection du nouveau gouverneur du Kwango.

Après les formalités protocolaires inhérentes à ce genre de cérémonie, les honorables députés provinciaux ont fini par voter, en portant leur choix sur la personne de M. Makofi Kanys comme gouverneur pour présider désormais à la destinée de la province du Kwango, et ce, à la grande satisfaction des Kwangolais présents à cette cérémonie.

En effet, soucieux du bien-être de la population Kwangolaise, Monsieur MAKOFI était le seul parmi les candidats gouverneurs à avoir investi au Kwango et à avoir eu le courage de briguer ce poste dans le souci de venir à la rescousse de ses frères et sœurs les plus démunis en vue de les aider à éradiquer la pauvreté et la misère, grâce à de nouveaux projets de développement mis sur pieds par lui en faveur de cette province.

En outre, doué d'une grande conscience professionnelle et d'un esprit élevé d'organisation, le nouveau Chef de l'exécutif provincial du Kwango ne manquera, certes pas, selon certaines indiscrétions, à combattre la corruption, l'injustice, qui sont des antivaleurs et constituent, de ce fait, un frein au développement pour une société Kwangolaise respectueuse de la démocratie et des droits de l'homme.

En plus, très sensible au besoin et préoccupations relatifs au social et à la santé de la population même kinoise, Kanys s'est déjà investi dans la construction d'un centre pédiatrique et maternité à Masanga-Mbila à Kinshasa afin d'aider les mamans les plus démunies d'accoucher dans les conditions acceptables et cela à un prix acceptable.

En vue d'assurer la stabilité économique dans sa province, le gouverneur MAKOFI compte sur la croissance économique par la relance de la production dans tous les secteurs, cela pour améliorer les conditions de vie des populations.

Parmi les priorités de son programme, Monsieur Kanys tient à faire venir des investisseurs étrangers afin de créer des emplois rémunérateurs dans la province et accroître ainsi les revenus en faveur de la province.

Pour ce faire, le numéro Un provincial s'attèlera à l'amélioration des conditions de vie, par l'accès de la population aux services sociaux de base, spécialement l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité et le logement.

Avec une superficie de 89.974 Km2, la province du Kwango devra disposer des infrastructures routières adéquates, condition sine qua non pour son développement harmonieux.

En effet, pour le Chef de l'exécutif provincial du Kwango, il n'y a pas de développement sans infrastructures routières digne de ce nom. Pour Kanys, la route est à la fois un facteur de développement, d'intégration économique et territoriale, en ce qu'elle permet l'accroissement des richesses, la création d'emplois, l'accroissement des échanges commerciaux entre agglomérations et provinces, c'est-à-dire, la facilitation de la circulation des biens, des personnes et services, bref des investissements.

En effet, avec les routes réhabilitées, les opérateurs économiques Kwangolais seront incités à investir, en implantant les activités commerciales le long des artères réhabilités. Enfin, elles permettront le désenclavement d'un bon nombre des villages et territoires du Kwango, jadis inaccessibles et la facilitation de déplacements des administrés vers les centres urbains et vice-versa ; ce qui est un atout que les routes apportent à la communauté Kwangolaise toute entière.

Les routes Kwangolaises, une fois réhabilitées, auront un impact considérable sur le développement de la province, étant donné qu'en reliant les différents villages et centres de production et de consommation (l'offre rencontre la demande sur le marché) et on aboutit ainsi à la croissance économique par l'augmentation des échanges commerciaux et les investissements qui en découlent. Ce qui, en définitive, augmente la productivité et réduit la pauvreté.

C'est ainsi que le gouverneur Kanys aurait inscrit la construction et la réhabilitation des infrastructures routières du Kwango comme une des priorités de son programme d'action.

Homme d'actions concrètes et d'intérêt communautaire, sans discrimination sociale et très entreprenant, jouissant d'une probité rare en son genre, Kanys affiche complet en terme de qualités. D'où, il convient d'être le leader de cette province. C'est pourquoi, les Kwangolais progressistes n'hésitent pas de l'encourager et de soutenir ses actions en vue de la réalisation de son ambitieux programme de développement en faveur de la province.

Par ailleurs, tout observateur de la politique Kwangolaise conviendra que grâce à ses qualités managériales éprouvées, en tant que rassembleur d'hommes, Kanys présente un profil digne d'éloge car, il est en mesure de défendre valablement les intérêts du Kwango contre vents-et-marrées. C'est pour cette raison d'ailleurs que les Députés Kwangolais n'ont pas hésité de porter leur choix sur lui, en le soutenant massivement.

YEMBESE ALLY KIMPALA