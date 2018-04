On s'y attendait. Du moins, plus ou moins. Depuis que la majorité des avocats a déserté la salle… Plus »

A cette rentrée politique, il a été aussi question du vote des Burkinabè de l'étranger. Le parti invite le gouvernement à trancher la question. Le PEDN, qui a pris ses distances avec le chef de file de l'opposition depuis le 25 avril 2017 et dit être plus proche aujourd'hui du pouvoir, a consacré sa rentrée politique « aux faits marquants de l'heure » au détriment des problèmes écologiques.

Au menu des échanges lors de cette rencontre avec la presse, les dossiers brûlants et le social. Pour le PEDN, sur le plan socio-économique, la foi en ses propres capacités et ressources reste le plus grand défi à relever pour le Burkina. S'agissant de la mise en œuvre du PNDES, Evrard Sorgho estime qu'elle est, pour le moment, confrontée à d'énormes difficultés telles que la dégradation de la situation sécuritaire du pays.

Le 7 avril 2018 à Ouagadougou, le « Parti écologiste pour le développement nouveau (PEDN) » a fait sa rentrée politique. Face aux hommes des médias, il a été question de la situation sociopolitique, de justice, de sécurité et du financement des partis hors campagne électorale. L'Option a été faite par les conférenciers de consacrer la rentrée politique aux dossiers brûlants et au social.

