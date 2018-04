Cote d'Ivoire: Popo Carnaval - L'évènement bat son plein après l'ouverture officielle de la foire commerciale

Lancée officiellement le jeudi 5 avril au Parc M'Ploussoué, la 38è édition du Popo carnaval de Bonoua bat son plein. Les autorités politiques, administratives de la région et les populations locales viennent en grand nombre en ce lieu qui accueille la foire commerciale et gastronomique de la fête culturelle.

L'ouverture de cette foire a donné l'occasion aux nombreux intervenants de magnifier une fois encore, l'initiative et le génie du peuple Abouré qui a institué depuis 1972 ce « rendez-vous culturel majeur de la Côte-d'Ivoire ».

Ils ont tous souhaité que la fête populaire prenne de plus en plus sa place dans le renforcement de la cohésion sociale et participe de façon plus visible au développement économique du pays. Ce fut d'abord M. Alexis Kadjo, le commissaire général du festival, qui, tout en reconnaissant le mérite des pionniers, nourrit l'espoir de sa prochaine internationalisation.

Un souci de valorisation à l'échelle internationale partagé et déjà mis en route par « Côte-d'Ivoire Tourisme » dont le directeur général, M Jean Marie Somé a promis le soutien permanent de sa structure. Le directeur général a en outre, révélé que pour aller à la nécessaire ouverture sur l'extérieur, il a obtenu de l'Espagne, l'institution de vols directs entre la Côte-D'ivoire et ce pays.

Cela, pour faciliter la participation annuelle des touristes de ce pays au rendez-vous culturel du terroir Abouré. Quant au directeur du CNAC , M. Gnazele, représentant le ministre de la culture et de la francophonie, il est d'avis que « le développement de la Côte-d'Ivoire est beaucoup plus qu'une affaire politique et économique ».

Parce que pour le représentant de Maurice Kouakou Bandaman, la fusion des exceptions culturelles des différentes régions de la Côte-d'Ivoire, devraient harmonieusement contribuer au rayonnement et au développement du pays.

L'un après l'autre, le maire de la commune et le représentant du conseil régional ont souhaité la bienvenue aux festivaliers avant de les inviter à s'imprégner des réalités du riche patrimoine de la région à travers le Popo, pour contribuer à l'essor du sud comoé.

A l'issue de la cérémonie d'ouverture, le prix média, institué à l'édition 2017 a été remis aux lauréats dans différentes catégories avant la coupure du ruban, consacrant l'ouverture officielle de la foire commerciale et gastronomique.

La 38è édition du Popo Carnaval qui a débuté le 1er avril devrait s'achever le 15 avril après le défilé carnavalesque du samedi.