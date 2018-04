Sénégal: Le mouvement « Alsar » forme et finance les femmes de la banlieue

Le mouvement qui se veut une organisation citoyenne à vocation économique, sociale et culturelle, va ainsi se doter d'un cadre national permanent de concertation de réflexion et d'actions. Les bénéficiaires ont unanimement donné une appréciation positive à cette initiative du président du Conseil d'administration de l'Ipres.

Alsar a récemment engagé le projet de structuration du mouvement pour permettre une meilleure coordination des activités de terrain avec comme supports de choix les femmes, les jeunes et les adultes engagés dans le combat pour l'atteinte des objectifs définis sur les plans national et international.

Ces modules destinés particulièrement à la gent féminine de la banlieue dakaroise ont pour objectif de rendre les femmes autonomes en les formant et en les finançant. Deux autres modules suivront en technique de fabrication de plusieurs variétés de savons, de jus de fruits et en pisciculture.

Le mouvement national "And Liggey Sénégal Ak Racine" (Alsar) s'est illustré de fort belle manière dans la politique de développement. En effet, plus de 200 femmes de la banlieue ont été formées dans les techniques de fabrique de produits de désinfection (eau de javel).

