Sénégal: Ordures ménagères - Un danger royalement ignoré dans les zones précaires de la banlieue

En effet, ici, personne ou presque n'est conscient des risques liés au brûlage des ordures. Et, si par hasard vous vous aventurez à attirer leur attention, on vous sert la réponse de Ndèye que n'importe quelle autre femme du quartier vous aurait servie : « Ce n'est rien, il suffit d'éviter la fumée.

« Au-delà de mon devoir de rendre service au propriétaire de cette maison et sa famille avec laquelle nous avons cohabité pendant des décennies, les membres de ma famille souffrent terriblement de l'odeur pestilentielle que dégagent ces ordures. Mais, en réalité, je suis vraiment impuissante », poursuit-elle. « Ici, il y a beaucoup de maisons récupérables, mais les ordures qui y sont jetées risquent de rendre plus difficile le travail de récupération des propriétaires », a-t-elle ajouté.

Pourtant, même la maison mitoyenne inhabitable, à cause des inondations, n'est pas épargnée de l'invasion des ordures ménagères. Son propriétaire est mort depuis des années. Sa famille s'est dispersée et son fils aîné qui devait s'occuper de la maison est rentré en Guinée.

