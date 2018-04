Sénégal: Son délibère renvoyé au 17 avril - Barth encourt 2 ans ferme

Barthélemy Dias, le maire socialiste de Mermoz Sacré-cœur et fidèle lieutenant de Khalifa Sall, risque de passer deux années de prison si le président du tribunal des flagrants délits de Dakar suit le réquisitoire du parquet.

Attrait à la barre hier, vendredi 6 avril 2018, pour «outrage à des magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions et discrédit sur une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance», l'ancien patron des jeunesses socialistes sera fixé sur son sort le 17 avril prochain. En attendant, un ticket lui a été «délivré» pour un séjour d'une dizaine de jours à... Rebeuss.

A la lecture des charges retenues contre lui, sous le regard attentif de ses partisans et sur demande du juge des flagrants délits pour savoir s'il reconnaissait les charges en question, le maire socialiste répondra, sur un air décontracté et sous les éloges de ses nombreux sympathisants qui criaient « Yaye Gaïndé, goré nga ba doug» : « Je ne reconnais pas les faits, car ce procès est purement politique ». Qui plus est, dans sa réponse au juge, Barthélémy Dias a tenu à faire savoir que « la Constitution du Sénégal me confère le droit de me prononcer par la plume, l'image et le son».

Sur la question relative au qualificatif de « prostitué » dont il a affublé la justice sénégalaise, le maire socialiste a servi une véritable leçon de français pour monter que c'était à l'endroit d'une « certaine magistrature très haut placée » et non pas pour tout le corps, car, a-t-il estimé devant la barre, «il y a encore de grands magistrats à l'instar du juge Ibrahima Dème qui a démissionné de la magistrature ».

Non sans préciser que ses termes qui dérangeraient une « certaine magistrature très haut placée», par rapport au mot « prostitution », sont au sens figuré. Dans la même foulée, Barthélémy Dias s'est évertué à faire comprendre au juge Yakham Keïté que l'appel à manifester qu'il avait lancé sur le site Dakaractu, le vendredi 30 mars, avait été détourné du sens qu'il lui donnait. Car, pour lui, si « je dois être arrêté pour avoir appelé à manifester pacifiquement, alors Malick Gakou et les autres doivent l'être aussi, parce qu'on a tous appelé à manifester pacifiquement ».

Quid du discrédit jeté, selon le juge, sur la magistrature par Dias mettant en cause l'honneur et la dignité des magistrats? Le maire socialiste de répondre alors avec fermeté : « Monsieur le président, Moustapha Cissé Lo avait dit que tous les juges sont des corrompus, mais il n'a pas été convoqué au tribunal juste parce qu'il est membre de la coalition au pouvoir ». Avant de faire remarquer au juge, « Loin de moi l'idée de nuire à qui que ce soit.

Car, les juges sont des pères de famille, mais qu'ils n'oublient pas non plus que Khalifa Sall est un père de famille ». Barthélémy Dias conclura en faisant savoir qu'il a été uniquement attrait en procès pour raisons politiques : « Qui veut tuer son chien l'accuse de rage», dira-t-il. Quant au substitut du procureur de la République représentant le ministère public, il a affirmé que même si Barthélémy Dias n'a pas appelé à une manifestation armée, n'empêche que l'appel au soulèvement et l'outrage à magistrat sont passibles d'une condamnation. Il a pour autant requis 2 ans d'emprisonnement ferme contre le maire socialiste.

LA DEFENSE «ANNULE» LES CHARGES CONTRE DIAS

Avec brio, le pool des avocats de la défense constitué par les avocats Mes El Hadj Diouf, Ousseynou Fall, Mamadou Dieng, Ndiogou Ndiaye, El hadj Mamadou Ndiaye et autres ont tenté tant bien que mal à faire annuler le procès, en convoquant tout simplement l'abandon des charges qui seraient « infondées», selon eux. A la suite du procureur, les avocats Me El Hadj Diouf et Ousseynou Fall se sont ainsi livrés à des séries de questions/réponses pour disculper leur client qui, en réalité, serait pour eux, un « citoyen modèle qui aspire à un Sénégal meilleur où la justice ne serait pas aux ordres de l'Exécutif. Autres aspects évoqués par les avocats de Khalifa Sall, le fait que pour qu'on puisse parler d'«outrage à un magistrat», il faudrait nécessairement deux conditions. D'abord que les propos portent atteinte à l'honneur et à la dignité des magistrats, ensuite que ces personnes soient citées nommément. Or, tel n'est pas le cas, selon eux. Raisons pour lesquelles, ils ont demandé la relaxe pure et simple et l'abandon des charges retenues contre leur client.

CONTRE-ATTAQUE MUSCLEE DU PROCUREUR

Toute chose qui entraînera la contre-attaque du parquet qui convoquera l'article 270 alinéa 2 du Code de procédure pénale relatif au « trouble à l'ordre public», pour dire que, contrairement à ce qu'essayaient de démontrer les avocats de la défense stipulant que « le tribunal est incompétent » à travers les articles 55, 248, 270 du Code procédure pénale, celui-ci l'est bel et bien. En conclusion de son réquisitoire, le procureur a convoqué les articles 195 et 198 de Code de procédure pénale qui sanctionne d'une peine de 2 ans ferme l'auteur des propos incriminés à Barthélémy Dias. Dans la désapprobation des partisans du maire, il a fait savoir que « si la justice qui constitue le dernier rempart saute, alors on va droit vers le chaos ». Après les plaidoiries et réquisitoire des uns et des autres, le juge Yakham Keïté a renvoyé le délibéré du tribunal au mardi 17 avril.

ME OUSSEYNOU FALL ET LE PROCUREUR A COUTEAUX TIRES

Le procès du ministère public contre le maire de Mermoz a failli tourner au drame. Pour cause, lors de sa plaidoirie avec véhémence, Me Ousseynou Fall qui s'est dit choqué et dépassé par les évènements, a heurté l'orgueil du procureur qui a été obligé de rappliquer sèchement. La tension était tellement vive que les deux hommes ont failli en venir aux mains, se dirigèrent. Heureusement, l'assistance est intervenue pour les séparer alors qu'ils se dirigeaient l'un vers l'autre.