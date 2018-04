Sénégal: La Légion de gendarmerie d'intervention - Zoom sur une unité d'élite

La Légion de gendarmerie d'intervention (Lgi) que nous présentons cette semaine est l'une des fiertés de la Gendarmerie nationale. Unité de réserve générale, la Lgi poursuit des objectifs de maintien et de rétablissement de l'ordre tout en assurant des missions de police judiciaire. Très engagée dans la protection de certaines infrastructures vitales et du chef de l'Etat dans ses sorties à Dakar comme à l'intérieur du pays, la Lgi s'est aussi illustrée sur des théâtres extérieurs.

Assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre sur toute l'étendue du territoire de la République et renforcer la Gendarmerie territoriale dans l'accomplissement de ses missions de police judiciaire et de police administrative sont, entre autres, les missions assignées à la Légion de Gendarmerie d'Intervention (Lgi).

Unité de réserve générale (Urg), la Lgi est une « force capitale mise à la disposition du Président de la République et confère au Haut commandant de la Gendarmerie un poids militaire important». Mais surtout une fierté nationale. Elle est constituée de deux groupements composés chacun de trois escadrons. Le colonel Amadou Ousmane Bâ commande la Lgi depuis le 18 juillet 2016.

Très engagée et souvent déployée sur de nombreux théâtres sur le territoire national, la Lgi mène, en effet, plus de «80% de ses activités aujourd'hui, en renfort à la Gendarmerie territoriale».

Elle peut participer également aux opérations militaires aux côtés des formations des armées dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire. « Fer de lance de la Gendarmerie nationale », la Légion de Gendarmerie d'Intervention a été créée par le décret 76-778 du 22 juillet 1976.

Elle est spécialisée au maintien d'ordre et est compétente sur toute l'étendue du territoire national ». Implantée à la caserne général Waly Faye à Mbao et à la caserne Leclerc à Liberté 6, l'Urg est « incontournable dans l'architecture des forces de la gendarmerie ».

La Légion de Gendarmerie d'Intervention est également chargée du perfectionnement des jeunes officiers et gendarmes fraîchement sortis d'écoles ainsi que de la formation des gradés de la Gendarmerie mobile. Dans ses missions figure également la protection de certaines autorités et infrastructures publiques sans oublier le rôle essentiel qu'elle joue dans la préparation et la mise en condition des unités de police constituées pour les opérations de maintien de la paix.

La Légion de Gendarmerie d'Intervention a, en permanence, un escadron à Ziguinchor. Elle a aussi participé, dans le passé, à différentes opérations, aux côtés des armées. Il s'agit notamment des opérations Fodé Kaba 2 en Gambie avec la libération de la famille du Président Daouda Diawara en 1981 et Gabou, en Guinée-Bissau, en 1998 et qui a valu au Premier Escadron Blindé une citation à l'ordre des forces armées le 29 juillet 1999.

Le Haut commandement de la Gendarmerie, pour faire face aux nombreuses menaces terroristes en 2016, s'est largement appuyé sur la Lgi pour mettre en place un plan de sécurisation à Dakar avec un dispositif de lutte antiterroriste mis en place dans certains points stratégiques depuis le mois de janvier 2016. Il s'agissait pour l'Urg, « en dehors des services habituels, par un large rideau de surveillance, d'occuper 24h/24 certains carrefours ainsi que des points particuliers avec des gendarmes évoluant en binôme et prêts à intervenir en cas de menace ».

Dispositif antiterroriste

Aussi, depuis le début du mois de janvier 2017, un deuxième élément de surveillance et d'intervention constitué de trois patrouilles sur véhicule est aussi engagé pour renforcer le premier dispositif. Ces patrouilles sillonnent, de jour comme de nuit, les secteurs allant de la baie de Mermoz au Rond-point Philip Maguilène Senghor à Yoff en passant par les Almadies.

Ces patrouilles de la Lgi assurent, en cas d'attaque terroriste, la primo intervention qui consiste à prendre en compte la menace dès les premiers instants. Cette étape importante de l'intervention permet de boucler la zone concernée, de secourir les blessés éventuels et de contrer toute tentative de tuerie de masse en attendant l'arrivée des unités spécialisées tel que le Groupement d'intervention de gendarmerie nationale (Gign). Les patrouilles constituent une force intermédiaire entre le Gign et les brigades territoriales.

Le quotidien des gendarmes de la Lgi est aussi rythmé, au-delà du dispositif antiterroriste qui est nouveau, par d'autres activités. Il s'agit principalement de la sécurisation des déplacements du Président de la République à Dakar comme à l'intérieur du pays et de la lutte contre le trafic de bois.

La dernière grande intervention de la Lgi remonte à l'affaire de Boffa Bayotte en zone sud où elle s'est encore illustrée en participant activement à l'interpellation des présumés auteurs de la tuerie de Boffa le 06 janvier 2018 aux côtés des militaires de la Légion sud, de la Section de Recherche et du Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale.