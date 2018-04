Cette 20e journée de Ligue 1 était délicate pour Génération Foot, engagée sur le champ de la coupe de la Caf, donc exemptée pour cette journée de championnat. Ses poursuivants en ont donc profité amplement pour le doubler.

Notamment le Diaraf de Dakar qui a battu la Douane pour s'emparer provisoirement du fauteuil de leader et la Sonacos qui a arraché la deuxième place, suite à sa victoire sur l'Uso, larguant du coup Génération Foot au troisième rang. Toutefois, les Académiciens de Déni Biram Ndao ont deux matches en retard contre Diambars et le Diaraf, et pourraient retrouver leur fauteuil à la lumière d'une victoire.

Au cours de cette 20e journée, le Casa Sports poursuit sa série victorieuse en disposant du Ndiambour de Louga, de même que Niary Tally qui a stoppé la belle série de Dakar Sacré Cœur en s'imposant par un but à zéro. La Linguère aussi s'est donnée une bouffée d'oxygène en venant à bout de Teunguedj Fc, alors que le derby attendu entre Mbour PC et Stade Mbour a accouché d'un nul vierge.

DOUANES-DIARAF 0-1 : LES MÉDINOIS PRENNENT PROVISOIREMENT LE POUVOIR

En match comptant pour la 20e journée de Ligue 1 disputé hier, au stade Léopold Sédar Senghor, le Diaraf a battu 1-0 l'As Douane.

Le Diaraf avait besoin de victoire pour prendre la tête du championnat. Les hommes de Malick Daff ont réussi à relever le défi en venant à bout de l'As Douanes qu'ils ont battue sur le score étriqué de 1 à 0.

Ce match avait un gros enjeu pour le Diaraf (2e, 32pts) qui avait une opportunité de passer en tête du classement, du moins provisoirement. Les hommes de Malick Daff avaient un impératif de victoire ; surtout que quelques minutes plutôt, sur ce même stade, la Sonacos qui comptait le même nombre de point (32) avait fait l'essentiel en infligeant à l'Uso sa dixième défaite de la saison. Mais, face à la Douane, la tâche s'annonçait un peu délicate pour les « vert et blancs ».

Dès le coup d'envoi de la rencontre, les Médinois prennent le jeu à leur compte et dominent légèrement l'adversaire. Daouda Guèye Diémé et ses coéquipiers mettent le pied sur le ballon et se procurent les meilleures occasions.

Leurs efforts seront récompensés juste avant la pause. Bien servi dans la surface adverse, le capitaine du Diaraf, Daouda Guèye Diémé, croise son tir et trompe le portier, Pape Diatta Ndiaye, pour l'ouverture du score (42e).

Les gabelous vont courir derrière l'égalisation et pousser le Diaraf jusque dans ses derniers retranchements. Mais Pape Seydou Ndiaye et ses coéquipiers ne lâcheront pas. Avec ces trois précieux points, ils occupent provisoirement la tête du championnat en attendant le match retard de Gf face à Diambars.