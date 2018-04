Sénégal: Loi sur le parrainage - La société civile offre sa médiation

Dans le but de décrisper l'espace politique, notamment avec les tensions sous-jacentes au projet de loi sur le parrainage qui oppose la majorité présidentielle et l'opposition, des organisations de la société civile ont jugé nécessaire d'offrir leur médiation. Ces organisations demandent ainsi au gouvernement de surseoir à l'examen du projet de loi sur le parrainage et à l'opposition de suspendre toute manifestation.

Elles sont plus d'une vingtaine d'organisations de la société civile à se retrouver autour du collectif d'organisations de la société pour l'observation du dialogue social et politique au Sénégal à appeler toutes les parties et tous les différents acteurs concernés par cette situation « très tendue » à la retenue et à la concertation pour, disent-elles, décrisper le climat et aller vers un dialogue sincère sur la situation nationale.

Ainsi, « soucieuses de la consolidation de la démocratie, de l'Etat de droit ainsi que de la stabilité du pays, conscientes des menaces de tensions violentes politiques qui pourraient découler de la radicalisation sur des positions des uns et des autres, et de leurs conséquences sur le processus, de la nécessité d'aller vers des élections crédibles, transparentes et apaisées, ces organisations sociales et citoyennes demandent au gouvernement de surseoir à l'examen du projet de loi sur le parrainage et à l'opposition de suspendre toute manifestation», a rapporté Mamadou Mignane Diouf, coordonnateur du forum social sénégalais.

Aussi ces organisations appellent-elles « solennellement toutes les parties à la retenue et à la concertation afin d'avoir un consensus sur le processus électoral conformément aux dispositions du protocole additionnel de la Cedeao sur la gouvernance et la démocratie ».

Le collectif d'organisations de la société civile pour l'observation du dialogue social et politique au Sénégal invite en outre les acteurs à créer les conditions d'un dialogue sincère et constructif autour des points de désaccord. Elles proposent par ailleurs leur médiation entre le pouvoir et les autres organisations des travailleurs en grève afin de rapprocher les positions pour l'intérêt général du pays.

Mieux, « notre initiative est un appel à la Nation et un appel aux acteurs politiques et sociaux autour de l'essentiel. La société civile va renouer le fil du dialogue entre les parties concernées pour l'intérêt du pays. La facilitation et la fédération d'actions doivent nous valoir de différer cette confrontation en vue. Il y a une possibilité de sortir le pays de cette situation et les autorités religieuses et coutumières sont impliquées dans ce processus », a explicité Abdoul Maliki Bousso du Forum civil.

Tout au plus, « notre rôle est une vocation. Nous estimons que nous devrions être entendus et essayons de pratiquer notre valeur forte qu'est le consensus », a plaidé le Pr Malick Ndiaye. Pour le tout, « il y a des divergences profondes entre les acteurs politiques, sociaux et nous membres de la société civile. Nous avons dit que nous allons assurer notre rôle qui est un rôle de prévention.

Pour le moment, nous sommes dans la médiation et la conciliation. Nous voulons éviter des conflits et que les acteurs se retrouvent sous les auspices de la société civile », a éclairé Me Amadou Aly Kane de la Raddho.