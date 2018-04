Algérie: MO Béjaia - Hanine Hadjara, un espoir très prometteur !

De part ses qualités et ses performances sur le terrain, il fait sans nul doute parti des meilleurs joueurs du championnat des jeunes d'Algérie. Intelligent dans le jeu, généreux dans l'effort, Hanine Hadjara (photo, maillot noir et vert citron) dispose de tous les atouts pour devenir un grand joueur.

Voilà pourquoi, à seulement 20 ans, il est suivi par de nombreux recruteurs. Parcours d'un jeune joueur talentueux et grand espoir du football algérien .

Un cursus honorable

Née en 1998, Hanine Hadjara a le football dans le sang. Et c'est tout naturellement qu'il cherchera, dès le bas âge, à développer les potentialités qu'il a en lui. Déjà à huit ans, en 2006, il intègre l'équipe de l'USO Amizour qui évoluait en deuxième division amateur. Il y jouera en championnat de jeunes durant 7 saisons (2006-2013), avant d'atterrir, au début de l'exercice 2013-2014, au sein de l'équipe des moins de 15 ans (U15) de la Jeunesse Sportive Madinet de Béjaia (JSM Bejaia).

Le passage de Hadjara dans cette équipe sera sanctionné par 15 matchs disputés sur 20 et 4 buts marqués en championnat de jeunes. Suffisant pour lui ouvrir les portes du team des U17 la saison suivante (2014-2015) où il fera 19 apparitions sur 22 avec deux buts à la clé. La constance dont Hanine Hadjara fera preuve sur le terrain lui permettra par la suite de jouer chez les U18 du JSM Béjaia, toujours en championnat de jeunes de D2, en 2015-2016 (20 matchs joué sur 24 et 1 but marqué).

Ciblé par plusieurs formations, Hadjara quittera finalement le JSM Béjaia à la fin de la saison 2015-2016. Mais il choisit de rester dans la même ville en optant pour le Mouloudia Olympique Béjaïa (MO Béjaia), club avec lequel le jeune prodige évoluera avec les U20 et U21, cette fois en première division professionnelle. C'était lors de la saison 2016-2017.

De ses débuts dans le championnat professionnel des jeunes en 2013 jusqu'à la saison dernière, Hanine Hadjara aura joué 81 matchs et marqué 14 buts en première et deuxième division d'Algérie. Tout cela, sans compter ses performances de la saison en cours et son passage en sélection U17 d'Algérie en 2015. Hadjara avait été convoqué pour un stage de cinq jours sanctionné par un match amical.

Des caractéristiques d'un grand défenseur

L'une des forces d'Hanine Hadjara est sa polyvalence. En plus d'être milieu défensif, le jeune espoir peut également jouer au poste d'arrière centrale. Ses prédispositions naturelles (sa taille de 1m85 et son imposant gabarit) constituent un atout non négligeable dans sa carrière, lui permettent d'avoir les qualités d'un grand défenseur et de se révéler ainsi comme l'un des meilleurs jeunes joueurs algérien à son poste.

Par ailleurs, Hanine Hadjara dispose de plusieurs qualités techniques. En plus de son excellent jeu de tête, son intelligence de jeu lui permet de se placer correctement sur le terrain et de faire un bon travail de récupération. Sa bonne lecture du jeu lui permet de relancer sa défense et son milieu idéalement. Pour combler le tout, le jeune joueur dispose aussi de qualités offensives. Voilà qui explique les 14 buts marqués en 81 matchs. Ce qui est plutôt rare chez les défenseurs.

Il est très convoité en Algérie

En plus du Mouloudia Olympique de Bejaia qui entend tout mettre en œuvre pour le garder, Hanine Hadjara est convoité par d'autres formations algériennes, toutes des clubs professionnels. Son profil plaît notamment à Slimane Raho, entraîneur adjoint de la Jeunesse Sportive de Kabylie. Celui-ci a fait part de ses intentions de le recruter.

Hadjara est également dans le viseur de Rabah Ziani, manager du Mouloudia Club d'Alger. Par ailleurs, le JSM Béjaia, où il s'est imposé entre 2013 et 2016, aimerait également le voir revenir. Autant dire que le prochain mercato sera très animé pour le jeune défenseur algérien.