Sénégal/Maroc: Coupe CAF / Génération Foot - RS Berkane (3-1) - Sur un triplé d'Amadou Dia Ndiaye

Mais, aux dernières nouvelles, plus de peur que de mal. Après cette victoire rassurante, Génération Foot se prépare à affronter son adversaire le 18 avril pour la manche retour. Et là, le manager général Olivier Perrin a prévenu que rien n'est encore gagné et qu'il faudra jouer serré et éviter les coups francs pour lesquels l'adversaire est très fort.

« Nous leur avons simplement demandé de jouer à terre et d'éviter les balles aériennes. Je crois que c'est cela qui a payé », a-t-il commenté en conférence de presse de fin de match. Son collègue marocain ayant boudé cette conférence de presse, Olivier Perrin a ajouté que son équipe a bien réagi après le but encaissé, puisqu'ayant réussi à égaliser juste à la reprise.

Bien géré par Khadim Diaw, Ayoub n'a pas pesé sur la défense des Sénégalais. Sur son but, il a exploité une erreur d'appréciation du gardien de but des Académiciens, Mohamed Niaré, suite à un coup franc à l'entrée de la surface de réparation pour donner l'avantage à son équipe (37e).

Olivier Perrin a bien raison de relativiser la menace que représentait Ayoub El Kaabi dans le camp adverse. Non seulement le coach de Génération Foot a réussi à museler l'attaquant marocain de la Rs Berkane, mais ses atouts offensifs lui ont donné raison. L'attaquant international marocain est, certes, l'auteur du but des visiteurs en fin de première période, mais il a été transparent dans l'ensemble du match.

