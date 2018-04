Sénégal: Visite à Donaye-Taredji - Thierno Madany Tall prie pour une Présidentielle apaisée

Lors de la célébration de la première édition de la rencontre historique entre Cheikh Oumar Al Foutihou Tall et son marabout, Thierno Abdou Kari Diallo à Donaye-Taredji, le khalife Thierno Madany Tall a prié pour la paix au Sénégal et une présidentielle apaisée.

Au croisement de Donaye-Taredji, les populations étaient sorties en masse pour recueillir des prières du khalife de la famille omarienne et lui souhaiter la bienvenue. C'était également une occasion de célébrer la rencontre entre deux grands érudits. De Podor à Ndioum en passant par le Dandé Mayo, l'Île à Morphil et les confins du Fouta, les habitants se sont déplacés en nombre.

Au cours de cette cérémonie religieuse durant laquelle on notait la présence de presque tous les dignitaires religieux du Fouta et au-delà, le marabout a rappelé l'importance de la paix et de la concorde, surtout pour notre pays. «Durant ces moments de passion, avec la campagne présidentielle qui pointe à l'horizon, j'appelle les différentes responsables de tous bords à travailler à ce qu'il y ait le calme dans notre pays», dit-il.

Pour ce faire, le khalife de la famille omarienne a dit «prier pour plus de concorde et que ces consultations se déroulent dans le calme, et que le pays sorte grandi de la présidentielle de février 2019». Aussi, a-t-il dit avoir consacré le séjour à Donaye-Taredji «à prier pour notre pays et pour toute la Ummah islamique».

Cette commémoration célèbre la première édition de la rencontre entre Cheikh Oumar Al Foutihou Tall et son marabout, qui s'est tenue en 1823, et consacre aussi l'introduction du «wird» tidiane à Donaye, cité éminemment religieuse, souligne Amadou Macktar Tall de la cellule de communication.

Pour lui, la célébration de cette rencontre «mystique entre deux hommes» a permis de rappeler les enseignements de Cheikh Oumar Al Foutihou Tall basés essentiellement sur le respect des préceptes islamiques, en suivant la route tracée par le Prophète Mohamed (Psl).

M. Tall a aussi rappelé l'importance de Thierno Abdou Karim Diallo dans la formation de Cheikh Omar Al Foutihou Tall, tout en évoquant la place de choix de Donaye-Taredji, «c'est pourquoi le marabout s'est personnellement déplacé pour l'évènement», a fait savoir le chargé de communication.