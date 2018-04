Congo-Kinshasa: Loi portant répartition des sièges - L'avant-projet aujourd'hui chez Tshibala !

Comme quoi, à ceux-ci, s'ajoute la Communauté internationale qui, dans sa dernière résolution 2409, demande à tous les acteurs politiques et leaders de la société civile, de créer, par contre, des conditions propices à la réalisation des élections, le 23 décembre 2018, selon le calendrier annoncé et qu'aucun report n'est nullement envisageable sous quelque forme que ce soit.

Du côté de l'Opposition, l'on déplore, cependant, l'absence de transparence et de crédibilité. En amont, les Opposants considèrent, en effet, que l'audit du fichier qui, logiquement, aurait dû être réalisé, à la fois, par les experts des partis politiques ou le groupe d'experts internationaux, n'a pas eu lieu. La CENI, toute seule, en l'absence d'un regard critique externe et loin de tout observateur, s'est contentée de produire, elle-même, et de publier "ses" statistiques qui, pour eux, cachent beaucoup de non-dits. De cette opacité entretenue, ils en déduisent que la Centrale électorale aurait délibérément éliminé tous les experts qui, pourtant, pouvaient garantir et certifier le contenu de ce fichier actualisé.

Déjà, le budget 2018 existe. Les décaissements, selon le Ministre des Finances qui avait remis dernièrement plus d'une vingtaine des millions de dollars américains à la CENI, vont poursuivre au fur et à mesure que le processus électoral l'exigera. Aucun problème en ce qui concerne le financement ne saurait bloquer, ni retarder son avancée.

