Calme, lucide et habité par un sens d'amour et d'humanisme, M. Roger Muaka Muaka, président National du Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie (MCSD), parti politique du Centre en République Démocratique du Congo, a été l'invité de marque de l'Asbl Leadership Culturel Association à la cérémonie de remise des brevets aux jeunes récipiendaires ayant suivi une formation accélérée en Hôtellerie et Initiation à l'entreprenariat des jeunes.

C'était, le samedi 07 avril 2018, dans la soirée, à la villa n°C12, de l'avenue Tshopo dans la Cité Mzee Laurent- Désiré Kabila (Camp Snel), au quartier CPA, dans la commune de Mont-Ngafula. La cérémonie que président Roger Muaka a eu l'honneur de présider, coïncide également avec le lancement d'un autre projet visant la création d'une entreprise dénommée: "Elévation Services". Celle-ci est initiée par trois associés membres de Leadership dans l'optique de résoudre l'inadéquation d'emplois des jeunes dans le secteur de restauration et de l'évènementiel.

En répondant, sans crier gare, à l'invitation lui transmis par M. Bobo Ngonda Lingolo Bionique, président de l'Asbl Leadership C.A, le président du MCSD Muaka Roger a apprécié, à sa juste valeur, la démarche pédagogique imprimée par l'Asbl, en incitant les jeunes à apprendre des métiers autres que ceux relevant de la filière de formation classique apprise à l'Université mais porteurs d'espoirs et d'avenirs en vue de leur auto-prise en charge. Ce qui éviterait aux mêmes jeunes, une vie de dépendance, de mains tendues ou d'errance dans des entreprises déjà moribondes.

Au-delà de l'initiative, le président du MCSD a, d'ores et déjà, manifesté sa volonté de soutenir les actions de l'Association pour épargner aux jeunes, une vie des clochards ou des chômages prolongés. Autrement dit, dans une économie en pleine déliquescence, le MCSD a du mal à voir les jeunes s'éterniser dans cette vie de paupérisation à l'instar de cette forêt où seuls, les gros arbres s'accaparent de toutes les eaux de pluies, contrairement à un jardin botanique où toutes les plantes ont la même chance d'être arrosées.

Roger Muaka a invité les jeunes à s'inspirer de son propre témoignage. Lui qui a mené une vie d'enfance difficile, a forgé sa vie dans les épines jusqu'à devenir quelqu'un de très respectable et respectueux. Pour s'en convaincre, dit-il, il a été pris en charge au milieu d'autres enfants, par des prêtres missionnaires qui ont payé leurs études grâce aux métiers ou formations qu'ils avaient apprises en jardinage et élevage des lapins...

Les bénéfices de la vente avaient supporté les études de chacun. Aujourd'hui, renchéri-t-il, il ne regrette pas d'avoir suivi ces formations car, certains de ses collègues dont les parents étaient en mesure de bien payer les frais scolaires sont-ils devenus des malheureux. Parce que n'ont-ils pas pris la vie au sérieux.

Perspectives de l'Asbl

Cette Association a un caractère culturel et social. Elle est créée par les jeunes universitaires congolais dans l'objectif de l'organisation des activités culturelles et scientifiques puis, de la promotion de l'entreprenariat des jeunes. Dans la même optique, l'Association entend organiser un symposium scientifique et culturel des jeunes, la deuxième édition, en cette année 2018, sous la thématique: "de la Bonne Gouvernance comme facteur indispensable du développement".

Le Leadership Culturel Association organise également diverses formations gratuites des jeunes, question de contribuer, tant soit peu, à l'œuvre de la reconstruction du pays.

La cérémonie riche en couleur a été ponctuée par des saynètes qui retracent l'histoire d'une jeune étudiante ayant fini ses études mais restée longtemps dans le chômage parce que ses lettres du genre: "J'ai l'honneur", entendez, lettres de demande d'emplois n'ont pas produit gain de cause. Il suffisait d'aller se faire inscrire au Leadership Asbl et apprendre un métier pour devenir soi-même, chef d'entreprise.